快訊

川普深夜P圖發假維基百科照！自封「委內瑞拉代理總統」

北市議員陳怡君收賄、詐領助理費共454萬元 遭重判7年10月

台股創高法人卻心驚？三大法人再砍144億元 自營商避險盤獨撐大局

涉罷免伍麗華不實連署案首開庭 國民黨黨工認罪

中央社／ 屏東縣12日電

民進黨山地原住民立委伍麗華罷免提議涉不實連署案，共起訴9人，屏東地方法院今天首度開庭，傳喚國民黨組發會副主委黃碧雲等3人，其中1人因病告假，均認罪。

屏東地檢署偵辦伍麗華罷免提議案涉不實連署案，去年10月依偽造文書、違反選罷法等罪，起訴國民黨組發會前主委許宇甄、組發會副主委黃碧雲、組發會專委謝友光及隋姓男子、組發會編審柯姓男子、立委盧縣一、罷免案領銜人張芳碩、負責原住民事務專委李得全、萬姓志工團長。

屏東地方法院今天首度開準備程序庭，將分批傳喚9名被告，今天到庭有黃碧雲、謝友光，李得全則因病告假。

法庭中，審判長分別詢問對於檢方起訴犯罪事實有無意見。黃碧雲及謝友光均認罪。另外，謝友光委任律師提及，謝友光是依上級指示，且地位取代性極高，盼從輕量處。

李得全委任律師提及，李得全因病治療計畫持續到6月，與當事人確認過，也認罪。

伍麗華委任律師說，請法官依法審理。

屏東 伍麗華 罷免

延伸閱讀

罷免立委伍麗華不實連署案檢方起訴9人 屏東地院今首開庭

初選前最後一拚 賴瑞隆鳳山造勢「9立委相挺」：開創高雄嶄新未來

中資購地影響國安 綠委提修法防「借名購地」

縮短原鄉醫療差距 伍麗華呼籲從成人疫苗預防醫學做起

相關新聞

台北市議員陳怡君收賄及詐領助理費共454萬元 遭重判7年10月

民進黨籍台北市議員陳怡君及助理遭控詐領助理費384萬餘元，另涉關說建案收賄70萬餘元，士林地檢偵結依貪汙、偽造文書、洗錢...

男1萬5罰鍰積欠3年不繳 桃園分署出1招他下場慘了

為貫徹政府對酒駕「零容忍」的決心，以守護民眾行的安全，法務部行政執行署桃園分署近期持續針對滯欠酒駕罰鍰案件展開強力執行。

車輛故障停在馬路中…台南警好心上前幫忙 駕駛滿身酒氣逮捕送辦

高姓男子在工地飲酒後，仍開車前往台南市佳里區，沒想到晚間7時許車輛在馬路上故障，動彈不得，轄區員警好心上前幫忙排除，卻見...

彰化男子偷百萬錫燈典當又縱火 竟是為報復…判刑3年2月

彰化縣陳姓男子前年9月到一家工廠偷了一對百萬童子錫燈，又涉嫌縱火造成工廠毀損，雖陳男否認縱火，但消防鑑定顯示不排除人為因...

罷免立委伍麗華不實連署案檢方起訴9人 屏東地院今首開庭

屏東地檢署偵辦民進黨籍山地原民立委伍麗華罷免提議涉不實連署案，檢方去年10月底偵結，國民黨籍立委盧縣一、許宇甄、國民黨組發會副主委黃碧雲、專委謝友光、國民黨中央黨部原民會專委李得全等9人遭起訴。屏東地院今首次開準備程序庭，起訴9人，法官將分批傳喚，今傳喚黃碧雲、謝友光、李得全。

「陳肯特」詐賣2.9億元超跑 獲5000萬元交保電子腳鐐監控

綽號「陳肯特」的陳姓男子是具雙重國籍的賽車手，也是鉑鈞公司負責人，涉以旗下3間公司為掩護，偽造知名律師事務所的法律意見書...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。