快訊

北市議員陳怡君收賄、詐領助理費共454萬元 遭重判7年10月

台股創高法人卻心驚？三大法人再砍144億元 自營商避險盤獨撐大局

教育部公告校事會議修法 刪除匿名檢舉改善分流、新增輔佐人制度

男1萬5罰鍰積欠3年不繳 桃園分署出1招他下場慘了

桃園電子報／ 桃園電子報

1353
許男終在上星期籌措到首期款項9萬7000元，始暫時免除房屋遭拍賣之危機。圖：桃園分署提供

為貫徹政府對酒駕「零容忍」的決心，以守護民眾行的安全，法務部行政執行署桃園分署近期持續針對滯欠酒駕罰鍰案件展開強力執行。新屋區一名許姓男子因乘坐酒駕友人之車輛，遭罰1萬5000元，逾期未繳經移送桃園分署執行，連同其他滯欠之罰鍰及全民健康保險費等，共積欠32萬餘元。經桃園分署多次催繳，許男均未繳納，直到收到桃園分署查封其名下房屋的通知後，許男始願意辦理分期繳納，於繳納第一期款項9萬7000元後，許男的房屋始暫免遭拍賣。

新屋區一位32歲許姓男子於112年3月間因乘坐酒精濃度超過法定標準之駕駛人所駕駛之車輛，遭桃園市政府交通事件裁決處裁罰1萬5000元，因逾期未繳，移送機關於113年5月間移送桃園分署執行。經桃園分署多次扣押許男金融帳戶之存款，但均未扣得款項。其間，許男雖多次表示將至桃園分署辦理分期繳納，卻均未到場辦理，亦未實際繳納任何款項。

經調查，許男在114年5月間因受贈取得位於新屋區之房地，桃園分署遂即囑託地政機關辦理查封登記。許男得知名下新屋區透天房屋遭查封後，始知事態嚴重，並表示該房地是叔叔所贈，請求切莫進行拍賣。許男終在上星期籌措到首期款項9萬7000元，始暫時免除房屋遭拍賣之危機。但若將來未按期繳納，桃園分署將依法繼續執行，以確保公法債權之實現。

桃園分署表示，由於春節將至，民眾因聚會宴飲酒後駕車機會大增，切記「酒後不開車，開車不喝酒」，也切勿搭乘酒後駕駛人所駕駛之車輛。桃園分署對於酒駕相關案件，持續強力執行、清查財產，民眾切莫抱持僥倖心態，規避繳納義務。如遭裁罰亦應盡速繳納，如無法一次完納，可申請分期繳納，以免財產遭查扣執行而後悔莫及。

本文章來自《桃園電子報》。原文：男1萬5罰鍰積欠3年不繳 桃園分署出1招他下場慘了

延伸閱讀：

  1. 全國資源回收公會理事長履新 攜手政府推動循環經濟
  2. 桃園璞園領航猿成功捍衛主場 拿下PLG賽季二連勝

桃園 房屋 酒駕

延伸閱讀

北市貨車翻覆波及10車 他被查出酒駕...肇事原因竟是「一塊肉」

台東原鄉部落設酒駕取締關卡引反彈 檢方回應了

桃園公布2026首波酒駕累犯 15人姓名、照片曝光

桃園分署拍賣會為國庫挹注123萬 Caravelle廂型車56萬拍定

相關新聞

台北市議員陳怡君收賄及詐領助理費共454萬元 遭重判7年10月

民進黨籍台北市議員陳怡君及助理遭控詐領助理費384萬餘元，另涉關說建案收賄70萬餘元，士林地檢偵結依貪汙、偽造文書、洗錢...

男1萬5罰鍰積欠3年不繳 桃園分署出1招他下場慘了

為貫徹政府對酒駕「零容忍」的決心，以守護民眾行的安全，法務部行政執行署桃園分署近期持續針對滯欠酒駕罰鍰案件展開強力執行。

車輛故障停在馬路中…台南警好心上前幫忙 駕駛滿身酒氣逮捕送辦

高姓男子在工地飲酒後，仍開車前往台南市佳里區，沒想到晚間7時許車輛在馬路上故障，動彈不得，轄區員警好心上前幫忙排除，卻見...

彰化男子偷百萬錫燈典當又縱火 竟是為報復…判刑3年2月

彰化縣陳姓男子前年9月到一家工廠偷了一對百萬童子錫燈，又涉嫌縱火造成工廠毀損，雖陳男否認縱火，但消防鑑定顯示不排除人為因...

罷免立委伍麗華不實連署案檢方起訴9人 屏東地院今首開庭

屏東地檢署偵辦民進黨籍山地原民立委伍麗華罷免提議涉不實連署案，檢方去年10月底偵結，國民黨籍立委盧縣一、許宇甄、國民黨組發會副主委黃碧雲、專委謝友光、國民黨中央黨部原民會專委李得全等9人遭起訴。屏東地院今首次開準備程序庭，起訴9人，法官將分批傳喚，今傳喚黃碧雲、謝友光、李得全。

「陳肯特」詐賣2.9億元超跑 獲5000萬元交保電子腳鐐監控

綽號「陳肯特」的陳姓男子是具雙重國籍的賽車手，也是鉑鈞公司負責人，涉以旗下3間公司為掩護，偽造知名律師事務所的法律意見書...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。