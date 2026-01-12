車輛故障停在馬路中…台南警好心上前幫忙 駕駛滿身酒氣逮捕送辦

高姓男子在工地飲酒後，仍開車前往台南市佳里區，沒想到晚間7時許車輛在馬路上故障，動彈不得，轄區員警好心上前幫忙排除，卻見他滿身酒氣，從為民服務改成逮捕送辦；高酒測值達每公升0.37毫克，台南地院將他依公共危險罪判刑2月、併科罰金1萬5千元。可上訴。

判決書引用台南地檢署起訴書指出，高姓男子去年9月22日上午9時許在台南市安南區一處工地內飲酒後，下午5時許便下班開車前往佳里區，晚間7時許開到佳北路與延平路口時，因車輛故障停在馬路中，轄區佳里警分局巡邏員警見狀，好心上前協助，卻聞到高有濃厚酒味。

員警原本要為民服務，當場請高酒測，測得吐氣所含酒精濃度達每公升0.37毫克，將他依公共危險現行犯逮捕送辦；偵訊時，高承認犯行，檢方提起公訴，聲請簡易判決處刑。法院指出，高已有多次酒後駕車犯行經判處徒刑確定執行完畢，素行非佳。

法院審酌，高明知酒後不能駕車及酒醉駕車危險性，不思警醒，仍再次酒駕，罔顧公眾往來交通安全；考量高承認犯行，及其智識程度、家庭經濟狀況等，依駕駛動力交通工具而吐氣所含酒精濃度達每公升0.25毫克以上，判刑2月，併科罰金1萬5仟元。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康