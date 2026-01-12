快訊

撐不住了！ 2192戶解約 台中西屯大增2倍、台南這區也淪重災區

台股盤中再創新高 終場收30,567點、上漲278點 台積電收1,690元

一個常見普通的臉部老化特徵 可能透露未來是否罹患失智症

聽新聞
0:00 / 0:00

車輛故障停在馬路中…台南警好心上前幫忙 駕駛滿身酒氣逮捕送辦

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

高姓男子在工地飲酒後，仍開車前往台南市佳里區，沒想到晚間7時許車輛在馬路上故障，動彈不得，轄區員警好心上前幫忙排除，卻見他滿身酒氣，從為民服務改成逮捕送辦；高酒測值達每公升0.37毫克，台南地院將他依公共危險罪判刑2月、併科罰金1萬5千元。可上訴。

判決書引用台南地檢署起訴書指出，高姓男子去年9月22日上午9時許在台南市安南區一處工地內飲酒後，下午5時許便下班開車前往佳里區，晚間7時許開到佳北路與延平路口時，因車輛故障停在馬路中，轄區佳里警分局巡邏員警見狀，好心上前協助，卻聞到高有濃厚酒味。

員警原本要為民服務，當場請高酒測，測得吐氣所含酒精濃度達每公升0.37毫克，將他依公共危險現行犯逮捕送辦；偵訊時，高承認犯行，檢方提起公訴，聲請簡易判決處刑。法院指出，高已有多次酒後駕車犯行經判處徒刑確定執行完畢，素行非佳。

法院審酌，高明知酒後不能駕車及酒醉駕車危險性，不思警醒，仍再次酒駕，罔顧公眾往來交通安全；考量高承認犯行，及其智識程度、家庭經濟狀況等，依駕駛動力交通工具而吐氣所含酒精濃度達每公升0.25毫克以上，判刑2月，併科罰金1萬5仟元。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

高姓男子在工地飲酒後，仍開車前往台南佳里區，沒想到晚間7時許車輛在馬路上故障，動彈不得，轄區員警好心上前幫忙排除，卻見他滿身酒氣，逮捕送辦。本報資料照片
高姓男子在工地飲酒後，仍開車前往台南佳里區，沒想到晚間7時許車輛在馬路上故障，動彈不得，轄區員警好心上前幫忙排除，卻見他滿身酒氣，逮捕送辦。本報資料照片

台南 酒駕 警察

延伸閱讀

富邦高雄凹子底工地「飛出大型金屬板」 砸中機車遭勒令停工

北市貨車翻覆波及10車 他被查出酒駕...肇事原因竟是「一塊肉」

24歲男工地上班多天未到班陳屍租處 昏迷小女友體內驗出藥物

英國道路安全新規 擬強制逾70歲駕駛視力和認知檢測

相關新聞

「陳肯特」詐賣2.9億元超跑 獲5000萬元交保電子腳鐐監控

綽號「陳肯特」的陳姓男子是具雙重國籍的賽車手，也是鉑鈞公司負責人，涉以旗下3間公司為掩護，偽造知名律師事務所的法律意見書...

罷免立委伍麗華不實連署案檢方起訴9人 屏東地院今首開庭

屏東地檢署偵辦民進黨籍山地原民立委伍麗華罷免提議涉不實連署案，檢方去年10月底偵結，國民黨籍立委盧縣一、許宇甄、國民黨組...

車輛故障停在馬路中…台南警好心上前幫忙 駕駛滿身酒氣逮捕送辦

高姓男子在工地飲酒後，仍開車前往台南市佳里區，沒想到晚間7時許車輛在馬路上故障，動彈不得，轄區員警好心上前幫忙排除，卻見...

彰化男子偷百萬錫燈典當又縱火 竟是為報復…判刑3年2月

彰化縣陳姓男子前年9月到一家工廠偷了一對百萬童子錫燈，又涉嫌縱火造成工廠毀損，雖陳男否認縱火，但消防鑑定顯示不排除人為因...

喝酒續攤男不滿聲音太吵 竟持長刀刺死對方！殺人罪判處8年

屏東縣春日鄉柳姓男子到朋友家喝酒續攤，不滿朋友的鄰居卓男家中發出聲響太大，雙方起爭執，柳男返家後竟持長刀刺死卓男。屏東地...

他拿開山刀砍殺夫婦遭判8年定讞 20年後因這事高院裁准再審

男子蘇耀輝被控於1997年持開山刀砍殺詹姓夫婦判刑8年定讞，他聲請再審，台灣高等法院認定蘇當時做的測謊流程有瑕疵、判讀圖...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。