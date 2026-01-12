彰化男子偷百萬錫燈典當又縱火 竟是為報復…判刑3年2月

快訊

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化縣陳姓男子前年9月到一家工廠偷了一對百萬童子錫燈，又涉嫌縱火造成工廠毀損，雖陳男否認縱火，但消防鑑定顯示不排除人為因素造成，且法官發現，陳男因不滿對方兒子帶他父親賭博，積怨多年，而犯案報復，彰化地方法院依竊盜、公共危險罪等將他判刑3年2月。

判決書指出，陳男2024年9月30日凌晨2時8分開著掛偽造車牌的小客車到彰化一處工廠，偷走裡面的高價童子錫燈，3時41分開車載走童子錫燈，2分鐘後工廠就冒出火光與濃煙，不僅燒毀工廠內物品，火勢也延燒到鄰居房屋外牆、窗戶，幸好鄰居即時通報119，火勢即時撲滅，才未造成更大損失，而陳男當天就把錫燈載到高雄當鋪典當100萬元，扣除利息，實拿97萬5千元。

警方調閱路口監視器後逮到陳男，且火災消防鑑定報告「無法排除人為縱火可能性」，陳男坦承偷竊，但否認縱火，律師也辯稱，陳男犯罪動機主要是財產利益，並無去放火燒燬案發現場的動機，且在現場也未檢出易燃液體成分，更可以排除被告使用汽油等液體助燃的可能性。

不過陳男在偵訊時也坦承，他對於工廠負責人兒子積怨已久，因為對方多年前帶他父親去賭博，害他們家破人亡，他父親去世多年，卻還常聽對方說他父親壞話，讓他很心痛，就想報復對方，說他只是想讓家裡的人生活過得更好，才會去偷錫燈，但陳男仍否認縱火。

法官認為，陳男侵入工廠偷竊約一個半小時，從路口監視器看來，他離開後2分鐘工廠就冒出火光，且火災鑑定報告也已排除電線走火、祭拜、菸蒂、烹煮等可能起火原因，顯示人為縱火可能性較大。依竊盜罪將他判刑1年2月，依公共危險放火燒燬建築物未遂罪判刑2年，掛假車牌依偽造特種文書罪處拘役50日，全案可上訴。

陳姓男子偷百萬童子錫燈，又涉嫌縱火造成工廠毀損，彰化地方法院依竊盜、公共危險罪等將他判刑3年2月。記者林宛諭／攝影
陳姓男子偷百萬童子錫燈，又涉嫌縱火造成工廠毀損，彰化地方法院依竊盜、公共危險罪等將他判刑3年2月。記者林宛諭／攝影

