罷免立委伍麗華不實連署案檢方起訴9人 屏東地院今首開庭

屏東地檢署偵辦民進黨籍山地原民立委伍麗華罷免提議涉不實連署案，檢方去年10月底偵結，國民黨籍立委盧縣一、許宇甄、國民黨組發會副主委黃碧雲、專委謝友光、國民黨中央黨部原民會專委李德全等9人遭起訴。屏東地院今首次開準備程序庭，起訴9人，法官將分批傳喚，今傳喚黃碧雲、謝友光、李德全。

今首次開準備程序庭，國民黨組發會副主委黃碧雲、專委謝友光出席，李德全因生病根據癌症治療計畫要到6月，律師向法官請假到6月。

準備程序庭中，法官分別問黃碧雲對於檢方起訴犯罪事實有無意見，黃碧雲說，「抄寫提議人名冊、裝訂提議人名冊，這部分我認罪。其他請律師回答」。

黃的辯護律師說，認罪，但第一階段送件是在2025年2月6日，對檢方起訴法條公職人員選舉罷免法第98-2條，這是後續行為修法，有違反刑法第一條認定，依法是行為後才有認定。

法官也問謝友光對檢方起訴犯罪事實有無意見？謝友光說，沒有意見，認罪。但他是依照上級指示來抄寫名冊，且他的地位取代性極高，希望法官從輕量刑。謝的辯護律師也說，對檢方用違反選舉罷免法98-2條來起訴，有違反刑法第一條認定。

另外國民黨中央黨部原民會專委李德全向法官請假，辯護律師說，李德全因罹癌症，癌症轉移，治療計畫到6月，向法官請假到六月，有與當事人確認過，李認罪。

原告立委伍麗華則委任律師出庭，法官詢問有無意見表達？伍麗華委任律師說，請法官依法審理。

先前有媒體報導，大罷免後藍營黨員相關訴訟高達3700多萬元，有黨工請款遭回絕等情況。記者詢問黃碧雲律師費黨部有協助嗎？黃碧雲則說，律師費是她私人支出。