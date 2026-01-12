「陳肯特」詐賣2.9億元超跑 獲5000萬元交保電子腳鐐監控

快訊

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

綽號「陳肯特」的陳姓男子是具雙重國籍的賽車手，也是鉑鈞公司負責人，涉以旗下3間公司為掩護，偽造知名律師事務所的法律意見書及發票，佯稱擁有2輛限量Ferrari FXX-K Evo的產權，誘騙美國超跑買家二度匯款美金935萬元（約台幣2.9億元），陳另涉及線上博弈平台收注涉洗錢，檢方去年7月起訴後，台中地院接押，中院5日裁定，陳以5000萬元交保，電子監控8月、限制出境出海8月、交付所有護照與旅行文件。

台中地院指出，陳男在起訴後由法官裁定接押，考慮此案已辯論終結，相關事證已完成扣案、採證，證據保全程度相當高，權衡羈押必要性、人權，以及司法權行使、社會公益後，認定採取重保、限制住居、限制出境出海、科技監控作為替代手段，已足以產生足夠之心理壓力與拘束力，確保後續程序進行。

中院表示，此案已在本月5日由合議庭裁定，陳男在提出5000萬元保證金後，可停止羈押，限制住居在台中市西屯區，同時限制出境、出海8 個月，另接受電子腳環科技監控8月，每周三天傳照片至監控中心報案，交付所有護照，陳已在6日辦保完成。

檢方調查，綽號「陳肯特」陳姓男子（48歲）具雙重國籍的國際職業賽車手，也是鉑鈞等3間公司負責人。

陳肯特涉夥同旗下陳姓財務長（42歲），偽造國內知名的法律事務所、日本宇〇〇國際法律事務所的法律意見書、發票，謊稱擁有 Ferrari FXX-K Evo「58 號車」、「47 號車」完全產權，誘使美國超跑買家於2023年7月間兩度匯款美金935萬元（合台幣2.92億元）至新加坡、香港之境外帳戶，隨後層轉回國內提現，切斷資金流向。

檢方查出，陳肯特從2023年起，以「貴〇娛樂城」等線上博弈平台收注，透過第三方支付與加密貨幣洗錢，一年賭金破4000萬元；同年8月間，以虛偽增資方式迂迴5000萬元，辦理豹○公司增資，藉以粉飾公司資力。

此案由美國法拉利經銷商跨海透過律師提出告訴，指稱日前購買兩輛Ferrari FXX-K Evo 限量超跑遭詐，台中地檢署檢察官陳東泰、黃裕峯指揮專案團隊，比對國際匯款紀錄與偽造文件來源後，去年6月11日持搜索票，執行搜索、約談，訊後聲押陳肯特獲准，陳姓財務長以30萬元交保，去年7月偵結依偽造文書、洗錢、違反公司法等罪起訴。

陳肯特曾駕駛法拉利在台中市區遇雨撐傘，被民眾拍下引起注目。圖／翻攝自記者爆料網
陳肯特曾駕駛法拉利在台中市區遇雨撐傘，被民眾拍下引起注目。圖／翻攝自記者爆料網

