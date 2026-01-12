喝酒續攤男不滿聲音太吵 竟持長刀刺死對方！殺人罪判處8年

屏東縣春日鄉柳姓男子到朋友家喝酒續攤，不滿朋友的鄰居卓男家中發出聲響太大，雙方起爭執，柳男返家後竟持長刀刺死卓男。屏東地院審理後今依殺人罪判柳男處有期徒刑8年，褫奪公權3年，並應於刑之執行完畢或赦免後，令入相當處所或以適當方式，施以監護1年。可上訴。

判決指出，柳姓男子2024年1月到朋友家中喝酒續攤，當天晚間7時8分許，柳男不滿鄰居卓男家中發生出的音量太大聲了，雙方發生爭執後，柳男竟返回家中，拿出一把長29.5公分、寬2.6公分的刀具，直接刺入卓男右胸，造成開放性傷口，傷勢深達14到19.6公分，送醫傷重不治。

屏東地檢署依殺人罪起訴柳男後，屏東地院審理今審結，判柳男犯殺人罪，處有期徒刑8年，褫奪公權3年，並應於刑之執行完畢或赦免後，令入相當處所或以適當方式，施以監護一年，扣案兇刀沒收。可上訴。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康