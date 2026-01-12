賽車手誆擁法拉利騙匯款近3億 中院裁定5千萬交保

陳姓國際職業賽車手佯稱有2輛限量法拉利超跑，誘騙美國買家匯款近新台幣3億元買車；去年6月起訴羈押至今，台中地院日前裁定5000萬交保，限制住居出海出境、配戴電子腳鐐。

台中地院今天告訴媒體，本案已審結預計在3月19日宣判，日前裁定陳男以5000萬元交保，限制住居以及出境、海，須配戴電子腳鐐，每週一、三、五定期拍攝面部照片回傳監控中心，交付所有護照、旅行文件。

台中地院表示，本案已審結，相關事證資料都已扣證，證據已獲相當程度保全，羈押必要性隨訴訟程度有所調整；被告、辯護人在審理過程提出，希望變賣在國外車輛資產與被害人和解，有待被告與被害人洽談，若有和解將作為量刑的審酌。

台中地檢署調查，陳男具雙重國籍且為國際職業賽車手，佯稱有2輛限量法拉利超跑產權，偽造律師事務所法律意見書及發票，誘騙美國買家匯款近3億元買車，去年依照偽造文書等罪嫌起訴，聲請羈押獲准。