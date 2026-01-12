快訊

TPASS若斷炊通勤族每月多花900元 4市首長開會「延續政策為共識」

第83屆金球獎得獎名單 《一戰再戰》與《混沌少年時》成雙料大贏家

濟州179死空難黑盒子音檔曝光！遭5萬隻鳥擊 機師最後75秒絕望求救

聽新聞
0:00 / 0:00

他拿開山刀砍殺夫婦遭判8年定讞 20年後因這事高院裁准再審

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

男子蘇耀輝被控於1997年持開山刀砍殺詹姓夫婦判刑8年定讞，他聲請再審，台灣高等法院認定蘇當時做的測謊流程有瑕疵、判讀圖譜錯誤，才准開啟再審，檢方不服提抗告，最高法院駁回抗告，確定案件開啟再審。

蘇耀輝被控1997年11月27日上午7時許，頭戴全罩式安全帽，夥同姓名不詳的成年男子各持1把開山刀，進入新北市土城區青雲路詹姓夫婦住處旁的樓梯轉角處。

蘇耀輝等人趁詹出門搭電梯，持開山刀砍殺詹左前額、左後頸部等處，詹驚叫，引來屋內的詹妻開門查看，並上前拉開蘇，但蘇再持開山刀朝詹妻臉部、頭頂等處接續砍殺6刀。

蘇等人見詹姓夫婦被砍不支倒地後逃逸離去，鄰居事後發覺，趕緊駕車載詹姓夫婦前往醫院急救，才讓兩人撿回一命。警方隔天到醫院詢問案發經過，詹姓夫婦告知曾檢舉拆除違建住戶而訴訟，並描述歹徒面貌的特徵和身材。

警方旋即提供包括蘇耀輝在內的多張可疑照片，供詹姓夫婦指認，夫婦兩人明確指認出歹徒之一是蘇耀輝。蘇耀輝被依殺人未遂罪嫌起訴，一、二審及更一審均判蘇9年徒刑，更二審改判8年徒刑，最高法院2005年駁回上訴而定讞。

詹同年即聲請再審被駁回，2023年再度聲請再審，也二度被駁回，經最高法院撤銷發回更裁；高院更二審認為，原確定判決主要證據只有詹姓夫婦的指認及指認，且兩人指認過程有明顯瑕疵，當時詹起初先稱「沒有認清歹徒的面貌」，直到警方提供照片，才指認蘇耀輝。

另外，警方提供蘇耀輝一人的彩色照片供指認，其餘都是黑白卡片，具強烈暗示效果，指認程序有瑕疵；何況詹雖一再指訴是與他有違建糾紛的楊姓案外人教唆蘇耀輝砍殺，但檢察官始終未起訴楊涉犯本案。

高院更二審指出，測謊固然可以用於犯罪偵查、作為偵察證據使用，但不應成為審判上的證據，但本案確定判決卻將測謊報告列為論罪科刑的證據，而本案測謊員當年對蘇耀輝實施的測謊鑑定未依調查局標準作業流程，且圖譜判讀有明顯重大瑕疵。

高院更二審懷疑原確定判決所認定的犯罪事實不存在，且有足以推翻原所認定事實的高度可能性，認為蘇耀輝聲請再審有理由，雖本案行刑權時效雖已完成，但為避免可能的冤抑，應裁定開啟再審，以實現個案正義。台灣高等檢察署不服提抗告，最高法院駁回確定。

男子蘇耀輝被控於1997年持開山刀砍殺詹姓夫婦判刑8年定讞，他聲請再審，台灣高等法院認定蘇當時做的測謊流程有瑕疵，裁准開啟再審。示意圖／ingimage
男子蘇耀輝被控於1997年持開山刀砍殺詹姓夫婦判刑8年定讞，他聲請再審，台灣高等法院認定蘇當時做的測謊流程有瑕疵，裁准開啟再審。示意圖／ingimage

測謊 證據 最高法院 照片 殺人未遂

延伸閱讀

川普關稅案 美聯邦最高法院9日未做出判決

辜仲諒涉澄清湖大樓購地案一審判7年8月 高院延長限制出境、科控8月

美最高院可能9日宣判 對等關稅若違法…聯邦恐退稅1335億

「小英男孩」涉貪300萬交保確定！ 法官駁回檢方抗告

相關新聞

「陳肯特」詐賣2.9億元超跑 獲5000萬元交保電子腳鐐監控

綽號「陳肯特」的陳姓男子是具雙重國籍的賽車手，也是鉑鈞公司負責人，涉以旗下3間公司為掩護，偽造知名律師事務所的法律意見書...

台印地下匯兌高達51億元 人力仲介老闆賺2千萬手續費銀行法起訴

伯樂人才資源仲介管理顧問公司負責人莊家榮、印尼籍妻子黃來招，涉嫌非法經營地下匯兌，以不知情的東南亞雜貨店為據點招攬生意，12年經手通匯金額高達51.5億餘元，賺取手續費至少2555萬餘元。台北地檢署今偵結，依違反銀行法起訴伯樂公司、印達公司及夫妻2人。

他拿開山刀砍殺夫婦遭判8年定讞 20年後因這事高院裁准再審

男子蘇耀輝被控於1997年持開山刀砍殺詹姓夫婦判刑8年定讞，他聲請再審，台灣高等法院認定蘇當時做的測謊流程有瑕疵、判讀圖...

喝酒續攤男不滿聲音太吵 竟持長刀刺死對方！殺人罪判處8年

屏東縣春日鄉柳姓男子到朋友家喝酒續攤，不滿朋友的鄰居卓男家中發出聲響太大，雙方起爭執，柳男返家後竟持長刀刺死卓男。屏東地...

昂貴健檢卻未檢出6公分腫瘤 患者告贏醫院疏失關鍵在哪

花了高額費用進行「尊爵健檢」，卻換來一份失真的健康藍圖？一名年薪500萬元的楊姓經理，2019年於桃園一家醫院進行3D電腦斷層掃描，報告顯示縱膈腔「無異常」，未料1年後竟因眼瞼下垂確診重症肌無力，並在其他醫院檢出6公分胸腺瘤。儘管醫院辯稱低劑量電腦斷層掃瞄旨在篩檢肺癌，但醫審會的鑑定，成為逆轉關鍵…… 究竟醫療機構的主動告知義務邊界在哪？法院判賠180萬元的法律邏輯，為國內健檢判讀疏失立下了重要判釋指標。

高雄陳家痛失澄清湖高爾夫球場經營權 挨罰告贏市府討回3萬3000元

高雄澄清湖高爾夫球場因租約到期及被質疑使用禁藥汙染水源，被高雄市政府開罰，其中一張3萬3000元的規避稽查罰單，經營球場...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。