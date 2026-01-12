台印地下匯兌高達51億元 人力仲介老闆賺2千萬手續費銀行法起訴

伯樂人才資源仲介管理顧問公司負責人莊家榮、印尼籍妻子黃來招，涉嫌非法經營地下匯兌，以不知情的東南亞雜貨店為據點招攬生意，12年經手通匯金額高達51.5億餘元，賺取手續費至少2555萬餘元。台北地檢署今偵結，依違反銀行法起訴伯樂公司、印達公司及夫妻2人。

莊男辯稱，他僅是經營外籍勞工薪資代結匯業務。檢方認為，此項業務僅止於代為送件辦理結匯業務，非允許人力仲介者得自下經營異地間的匯兌業務，莊、黃2人藉收取國內移工委託款項後，利用印達貿易、伯樂公司及黃的海外金融帳戶，自行調配資金運用，以「工作者匯款支出」、「其他服務支出」、「專業技術事務支出」、「贍家匯款」等名義匯出資金，平衡海內外金融帳戶資金水位，顯然非單純代為送件辦理結匯。

起訴指出，蔣與多家不知情的東南亞雜貨店業者合作，招攬有地下匯兌至印尼需求的民眾，透過「INDAR」網站或雜貨店填寫移工薪資代結匯委託單，由雜貨店家收款轉給伯樂、印達公司，蔣再透過妻子的印尼銀行帳戶，將等值印尼盾轉給委託人指定的印尼銀行；2020年間因印尼政府政策更改，蔣、黃透過伯樂公司申請印尼帳戶取代黃的個人帳戶。

檢方查出，雜貨店業者向移工收取手續費，「一般件」1至2天可到帳，收取約新台幣100元的手續費，「快件」則是1至2小時就能匯款成功，則收取新台幣150至300元的手續費；雜貨店業者支付一般件、快件分別80元、120元利潤給印達、伯樂公司。

檢方查出，印尼籍海外地下通匯業者蘇章禮負責招攬印尼、香港、馬來西亞等地有支付貨款至台灣需求的客戶，蔣收到蘇提供的客戶匯款資訊，「報價」印尼盾兌換新台幣匯率，並從印達、伯樂公司帳戶匯款等值的新台幣至蘇指定的公司、報關公司、及個人帳戶，蘇最後再轉印尼盾至莊指定的海外金融帳戶，完成異地款項收付。