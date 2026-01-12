快訊

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

伯樂人才資源仲介管理顧問公司負責人莊家榮、印尼籍妻子黃來招，涉嫌非法經營地下匯兌，以不知情的東南亞雜貨店為據點招攬生意，12年經手通匯金額高達51.5億餘元，賺取手續費至少2555萬餘元。台北地檢署今偵結，依違反銀行法起訴伯樂公司、印達公司及夫妻2人。

莊男辯稱，他僅是經營外籍勞工薪資代結匯業務。檢方認為，此項業務僅止於代為送件辦理結匯業務，非允許人力仲介者得自下經營異地間的匯兌業務，莊、黃2人藉收取國內移工委託款項後，利用印達貿易、伯樂公司及黃的海外金融帳戶，自行調配資金運用，以「工作者匯款支出」、「其他服務支出」、「專業技術事務支出」、「贍家匯款」等名義匯出資金，平衡海內外金融帳戶資金水位，顯然非單純代為送件辦理結匯。

起訴指出，蔣與多家不知情的東南亞雜貨店業者合作，招攬有地下匯兌至印尼需求的民眾，透過「INDAR」網站或雜貨店填寫移工薪資代結匯委託單，由雜貨店家收款轉給伯樂、印達公司，蔣再透過妻子的印尼銀行帳戶，將等值印尼盾轉給委託人指定的印尼銀行；2020年間因印尼政府政策更改，蔣、黃透過伯樂公司申請印尼帳戶取代黃的個人帳戶。

檢方查出，雜貨店業者向移工收取手續費，「一般件」1至2天可到帳，收取約新台幣100元的手續費，「快件」則是1至2小時就能匯款成功，則收取新台幣150至300元的手續費；雜貨店業者支付一般件、快件分別80元、120元利潤給印達、伯樂公司。

檢方查出，印尼籍海外地下通匯業者蘇章禮負責招攬印尼、香港、馬來西亞等地有支付貨款至台灣需求的客戶，蔣收到蘇提供的客戶匯款資訊，「報價」印尼盾兌換新台幣匯率，並從印達、伯樂公司帳戶匯款等值的新台幣至蘇指定的公司、報關公司、及個人帳戶，蘇最後再轉印尼盾至莊指定的海外金融帳戶，完成異地款項收付。

檢方統計，蔣、黃涉經營地下匯兌業務，從2013年8月起至2025年8月止，12年期間經手通匯金額高達51億5744萬8580元，賺取手續費至少2555萬8420元；2人違反銀行法非銀行辦理國內外匯兌而涉非法經營匯兌業務罪，依法起訴，伯樂、印達公司依規定處罰。

伯樂人才資源仲介管理顧問公司負責人莊家榮。記者林俊良／攝影
印尼 帳戶 台幣 地下匯兌 移工 馬來西亞 薪資

相關新聞

台印地下匯兌高達51億元 人力仲介老闆賺2千萬手續費銀行法起訴

伯樂人才資源仲介管理顧問公司負責人莊家榮、印尼籍妻子黃來招，涉嫌非法經營地下匯兌，以不知情的東南亞雜貨店為據點招攬生意，...

昂貴健檢卻未檢出6公分腫瘤 患者告贏醫院疏失關鍵在哪

花了高額費用進行「尊爵健檢」，卻換來一份失真的健康藍圖？一名年薪500萬元的楊姓經理，2019年於桃園一家醫院進行3D電腦斷層掃描，報告顯示縱膈腔「無異常」，未料1年後竟因眼瞼下垂確診重症肌無力，並在其他醫院檢出6公分胸腺瘤。儘管醫院辯稱低劑量電腦斷層掃瞄旨在篩檢肺癌，但醫審會的鑑定，成為逆轉關鍵…… 究竟醫療機構的主動告知義務邊界在哪？法院判賠180萬元的法律邏輯，為國內健檢判讀疏失立下了重要判釋指標。

高雄陳家痛失澄清湖高爾夫球場經營權 挨罰告贏市府討回3萬3000元

高雄澄清湖高爾夫球場因租約到期及被質疑使用禁藥汙染水源，被高雄市政府開罰，其中一張3萬3000元的規避稽查罰單，經營球場...

北市議員陳怡君涉詐助理費及收賄案 偵審近1年今將宣判

台北市議員陳怡君及助理遭控詐領助理費384萬餘元，另涉關說建案收賄70萬餘元，士林地檢偵結依貪汙、偽造文書、洗錢等罪嫌起...

家暴夫丟鞭炮 違反保護令判2月

南投縣一名已婚楊姓男子因對妻子家暴，法院去年4月核發緊急保護令，明令楊男不得對妻子有家暴、騷擾、接觸或跟蹤行為，並須遠離...

保護令非防護罩 提高警覺降風險

桃園蘆竹區鄭男涉毆打岳母家暴案件，引發社會關注家庭暴力防制機制是否仍有漏洞。學者與法界人士從制度與實務層面建議，保護令確...

