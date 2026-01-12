高雄陳家痛失澄清湖高爾夫球場經營權 挨罰告贏市府討回3萬3000元

高雄澄清湖高爾夫球場因租約到期及被質疑使用禁藥汙染水源，被高雄市政府開罰，其中一張3萬3000元的規避稽查罰單，經營球場的高雄高爾夫俱樂部認為不合理，提告爭取撤銷，高高行審理後，認為市府重複稽查違反比例原則，判市府敗訴，撤銷原處分。

澄清湖高爾夫球場原為高雄陳家經營，2024年起市府以球場在水源保護區使用農藥，加上租約到期等理由收回球場，違規部分並依水汙染防治法開罰，包含規避稽查、違規使用農藥等，合計送出超過百萬元罰單，且要上環境講習2小時。

經營球場的財團法人高雄高爾夫俱樂部不服，稱市府在20天內多次入場查察，每次均動用20餘名人力，均查無違法事實，結果同年8月27日又派人稽查，他們當然會懷疑稽查必要性，何況球場早非自來水水質水量保護區，開罰無理由應該撤銷。

市府挨告後反駁，稱稽查人員均穿著有「高市府環保局」字樣背心，且也將水汙染防治法規定告知球場人員，並無違反行政程序法規定，開罰合乎法規。

為此，高高行法官調閱環保局稽查紀錄，發現環保局於同年8月9日、8月13日進行兩次水污染稽查；9日採樣檢測結果並未檢出「固殺草」、「嘉磷塞」及「巴拉刈」等除草，13日採樣3處水池，19日報告出爐時，2處水池即測得「總氨基甲酸鹽-加保扶」，足以依法裁罰，沒必要27日再採樣一次。

法官認為，市府雖稱27日採樣是為提高公信力，但採樣位置及送驗機構、方法都與前兩次相同，恐無法達提高公信力、證明力。