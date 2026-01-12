北市議員陳怡君涉詐助理費及收賄案 偵審近1年今將宣判

台北市議員陳怡君及助理遭控詐領助理費384萬餘元，另涉關說建案收賄70萬餘元，士林地檢偵結依貪汙、偽造文書、洗錢等罪嫌起訴陳、助理、建商等7人，士林地院今下午3時將宣判。

起訴指出，陳怡君2018年起擔任台北市議員，張惠霖2020年起擔任陳的公費助理及議會研究室主任，2人找陳的弟媳洪女、表哥賀男及張的胞姊張女合作，藉3人提供的銀行帳戶資料，偽聘3人擔任助理，由不知情楊姓助理製作不實文書，向議會請領助理費384萬8568元。

張惠霖每月領取助理費後，以現金領出並存入友人帳戶洗錢，陸續用來繳付住處、服務處租金及買賣股票，掩飾洗錢犯行。

陳、張另替品嘉建設公司建案辦理會勘及協調，加速建築執照、行道樹遷移、汙水審查、道路開挖許可、臨時用電許可等事務，該公司董事長胡偉良、總經理高明義則從2023年8月至2025年2月間，每月支付3萬9000餘元「顧問費」給張，雙方涉嫌收受賄70萬5894元。

士林地檢署2025年2月12日指揮台北市調處兵分13路搜索陳怡君等人住處及辦公處，約談陳等7名被告及其餘證人，過程中陳怡君對外稱「相信司法會還我清白」，後續卻與張惠霖一併遭收押、延押，直到同年9月3日遭士林地院裁定延押2月時，2人抗告，高等法院罕見自為裁定陳100萬元、張50萬元交保，引發社會熱議。

檢方認定，陳怡君、張惠霖、洪女、賀男、張女等5人涉嫌貪汙治罪條例「公務員利用職務上機會詐取財物」及刑法「使公務員登載不實公文書」罪；陳怡君及張惠霖另涉嫌刑法「偽造署押」及洗錢防制法「洗錢」罪；2人另與胡男、高男涉嫌貪汙治罪條例「不違背職務收、交賄」及「洗錢」罪，2025年6月偵結起訴。

庭審期間，陳怡君否認洗錢、其餘認罪，稱當上市議員後公務開銷太大，包含宣傳費、租金、水電、助理獎金等，她被迫貸款運作，最後仍捉襟見肘，才會動用到助理費，但對於張將款項存於友人帳戶部分，一概不清楚，與品嘉建設部分也都是張在處理，她並在開庭時不斷道歉，強調自己「不是貪心的人」、「議員會勘本就不該收錢辦事，我錯了，我認罪，對不起」。

張惠霖坦承全數犯行，稱長期未作帳，所以公務及個人開銷都混在一起，不清楚實際花費，但相關助理費主要都是用來支應民代辦公室等公務支出。

張說，她與品嘉建設之間，起初是與高明義談合作危老都更案，高願意提供顧問費，但後來案子介紹不多，更多是在幫忙品嘉辦理會勘及協調，算是在幫建商做選民服務，又強調選民服務「沒給錢也會幫忙」，法官疑問「究竟是要抗辯還是認罪？」，張又認罪。

高明義說，起初透過地方人士認識張惠霖，後來張想買房，他想贊助，提議由張介紹危老都更案，後來成效不佳，邀請張擔任公司顧問，協助建案會勘等事務；不過，胡偉良不支持贊助想法，但沒反對顧問部分，公司5萬元以下支出，總經理可以自行決行，所以仍給張顧問費，案發後他因個人疏失被調職。