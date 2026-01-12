保護令非防護罩 提高警覺降風險

桃園蘆竹區鄭男涉毆打岳母家暴案件，引發社會關注家庭暴力防制機制是否仍有漏洞。學者與法界人士從制度與實務層面建議，保護令確實具法律效力，但仍需搭配受害者警覺與周遭支持系統，才能降低風險。

靜宜大學社會工作與兒童少年福利學系教授蔡盈修指出，家暴保護令依案件狀況有不同效力與執行範圍，包括禁止騷擾、命施暴者遠離住居一定距離等，只要保護令生效，受害者發現施暴者接近即可立即報警，法律機制確實能發揮即時嚇阻與保護功能。但他坦言，保護令並非「全天候防護罩」，若施暴者刻意躲藏或突襲，受害者仍可能陷入高度危險。

「壞人往往躲在暗處。」蔡盈修建議受害者盡量避免行蹤曝光，例如不讓施暴者掌握住處與動向，並隨時提高警覺，在住家周邊加裝監視器，防範突發狀況。由於施暴者通常熟悉受害者生活作息、工作地點與交友圈，受害者除自我防護，也可請親友或鄰里協助留意，只要發現可疑蹤跡，立即通報警方。

從法律實務來看，伯衡法律事務所所長、律師華奕超表示，政府近年家暴案件處理流程已有顯著進步，對受暴者最重要的建議就是「第一時間報警」，警方能協助受害者申請保護令與相關保護措施。

華奕超說，若受害者擔心報警後遭報復，警方可先派員到場提供短時間保護，並依職權協助聲請緊急保護令，之後再銜接申請暫時保護令或通常保護令，讓受害者持續受到法律保護。