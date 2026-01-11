無故狂打110專線1188通 院裁處罰到最重1.2萬

快訊

中央社／ 台北11日電

北市葉姓民眾於去年7月至9月間，無故撥打警察機關報案專線共1188通，中間經勸阻仍持續撥打，北市信義分局依社維法送辦。台北地院裁罰葉姓民眾1萬2000元。可抗告。

社會秩序維護法第85條第4款規定，無故撥打警察機關報案專線，經勸阻不聽者，處拘留或新台幣1萬2000以下罰鍰。

台北市警察局信義分局移送指出，葉姓民眾於去年7月11日至9月13日在不詳地點，無故撥打台北市警察局110緊急報案專線多達1188通；警方通知葉姓民眾說明但未到案，去年10月28日依違反社維法移送法院裁處。

北院依警方函送資料、110報案紀錄單，以及葉姓民眾持手機撥打110報案電話錄音光碟，認定葉姓民眾無故撥打警察機關報案專線，經勸阻仍持續撥打；北院審酌葉姓民眾之前已有同類違序行為、經裁罰在案，以及本案違犯情節，於去年12月31日依違反社維法裁定處罰鍰1萬2000元。

警察 北市 北院

