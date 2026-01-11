影／男演員楊傑宇撞死老婦撞擊影像曝 遭家屬指控 他道歉並澄清

曾演出過電影「刻在你心底的名字」與電視劇「地獄里長」的男演員楊傑宇，去年11月開車在基隆市孝二路、忠三路口撞上走人行穿越道廖姓老婦，9天後傷重不治，警方依過失致死罪嫌將楊男函送法辦。死者家屬指控楊事後僅要賠12萬元，還封鎖家屬社群帳號。楊傑宇向家屬表達歉意，但澄清「只賠償12萬」非事實，「該負的責任我一定負責」。

80多歲廖姓老婦家屬日前在Threads不具名發文，指控一對網紅演員夫妻撞死奶奶，事後僅賠償12萬元，還封鎖家屬社群帳號，在網路上引發網友熱議。

基隆市警第一分局調查，楊傑宇去年11月10日下午5時30分開車行經孝二路、忠三路口，廖婦在人行綠燈時穿越孝二路人行穿越道，楊從忠三路左轉孝二路要上高速公路，未注意停讓行人違規撞及老婦。車禍發後後，廖婦尚有意識，經醫院救治9天後不治。楊男酒測值為0，並未酒駕，警方依過失致死罪嫌將楊男函送法辦。

死者家屬在Threads發文指出，事故發生後，楊夫妻曾到靈堂下跪痛哭，卻隨後卻封鎖家屬，並表示僅有12萬元存款可賠償，讓家屬情緒崩潰，痛批「誰要你的12萬？我給你24萬，把阿嬤還給我」。

楊傑宇發文回覆，真的真的很對不起奶奶，強制險先賠償200萬，接下來雙方都很努力跟第三責任險談賠償，他一直都在，一定找得到，他沒有卸責，沒有酒駕，他綠燈左轉上國道儀表板時速不到10公里，颱風前一天雨下很大，沒注意到真的真的很對不起、他也承受很大的教訓。

楊說，他每天禱告，但奶奶最後還是離開，意外還是發生了，需要什麼他都會盡力配合，他無法原諒自己，真的真的很抱歉。至於只賠償12萬，從頭到尾沒有這件事情，是存款有多少據實以告，該負的責任我一定負責。

楊妻也回應，面對這份沉重的生命課題，他們選擇不逃避，並承擔起應有的法律與道義責任，關於社群上的調整並非為了掩蓋什麼，而是因為我身為平凡人，在面對排山倒海的指控時，在瀕臨崩潰邊緣唯一的自我保護機制，傑宇一直都與家屬、保險公司及警察機關保持聯繫。