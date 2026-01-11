快訊

碗盤泡在水裡等隔天再清洗省事？專家警告恐讓水槽成細菌溫床

00940是「什麼神仙ETF」台股3萬點還在破發？網苦笑：放下屠刀立地成佛

手搖喝到疑似「蟑螂卵」店員否認還捏爆 大茗道歉：該店暫停營業

影／男演員楊傑宇撞死老婦撞擊影像曝 遭家屬指控 他道歉並澄清

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

曾演出過電影「刻在你心底的名字」與電視劇「地獄里長」的男演員楊傑宇，去年11月開車在基隆市孝二路、忠三路口撞上走人行穿越道廖姓老婦，9天後傷重不治，警方依過失致死罪嫌將楊男函送法辦。死者家屬指控楊事後僅要賠12萬元，還封鎖家屬社群帳號。楊傑宇向家屬表達歉意，但澄清「只賠償12萬」非事實，「該負的責任我一定負責」。

80多歲廖姓老婦家屬日前在Threads不具名發文，指控一對網紅演員夫妻撞死奶奶，事後僅賠償12萬元，還封鎖家屬社群帳號，在網路上引發網友熱議。

基隆市警第一分局調查，楊傑宇去年11月10日下午5時30分開車行經孝二路、忠三路口，廖婦在人行綠燈時穿越孝二路人行穿越道，楊從忠三路左轉孝二路要上高速公路，未注意停讓行人違規撞及老婦。車禍發後後，廖婦尚有意識，經醫院救治9天後不治。楊男酒測值為0，並未酒駕，警方依過失致死罪嫌將楊男函送法辦。

死者家屬在Threads發文指出，事故發生後，楊夫妻曾到靈堂下跪痛哭，卻隨後卻封鎖家屬，並表示僅有12萬元存款可賠償，讓家屬情緒崩潰，痛批「誰要你的12萬？我給你24萬，把阿嬤還給我」。

楊傑宇發文回覆，真的真的很對不起奶奶，強制險先賠償200萬，接下來雙方都很努力跟第三責任險談賠償，他一直都在，一定找得到，他沒有卸責，沒有酒駕，他綠燈左轉上國道儀表板時速不到10公里，颱風前一天雨下很大，沒注意到真的真的很對不起、他也承受很大的教訓。

楊說，他每天禱告，但奶奶最後還是離開，意外還是發生了，需要什麼他都會盡力配合，他無法原諒自己，真的真的很抱歉。至於只賠償12萬，從頭到尾沒有這件事情，是存款有多少據實以告，該負的責任我一定負責。

楊妻也回應，面對這份沉重的生命課題，他們選擇不逃避，並承擔起應有的法律與道義責任，關於社群上的調整並非為了掩蓋什麼，而是因為我身為平凡人，在面對排山倒海的指控時，在瀕臨崩潰邊緣唯一的自我保護機制，傑宇一直都與家屬、保險公司及警察機關保持聯繫。

男演員楊傑宇撞死老婦遭控僅賠12萬，他道歉並澄清， 撞擊影像曝。記者游明煌／翻攝
男演員楊傑宇撞死老婦遭控僅賠12萬，他道歉並澄清， 撞擊影像曝。記者游明煌／翻攝

老婦 社群

延伸閱讀

藍白版未來帳戶 財部有意見 認為自存款享優稅恐只有利富人

衛福部強化兒少帳戶

基隆北聖宮「報關媽」送暖18載 15噸白米送600弱勢家庭學生

獨／高雄同向2轎車碰撞 7旬機車騎士遭1車追撞慘摔身亡

相關新聞

影／男演員楊傑宇撞死老婦撞擊影像曝 遭家屬指控 他道歉並澄清

曾演出過電影「刻在你心底的名字」與電視劇「地獄里長」的男演員楊傑宇，去年11月開車在基隆市孝二路、忠三路口撞上走人行穿越...

北車旁踹人又亂報群毆案 男落網稱「遭手機控制」被強制就醫

曹姓男子長期情緒不穩，昨傍晚在台北車站M7出口旁踢踹2名男大生，不久又報警誆稱北車Y4出口發生聚眾鬥毆案，警方清查後在中...

前妻在夫家潑5輛機車汽油 一審不認恐嚇判無罪 二審逆轉有罪

彰化縣陳姓女子是外籍配偶，與高姓男子已離婚，陳女前年與前夫家人爭執後，提汽油到前夫家的三合院內，朝5輛機車潑汽油後離開，...

乘客離車廂月台透氣 台鐵人員勸導反被罵白痴 這原因求償敗訴

王姓男子搭乘台鐵列車在停靠基隆七堵火車站時，因覺得車廂內悶熱，離開列車到第一月台透氣，當時黃姓台鐵人員上前勸導不應擅自...

恐怖前任向公司集團散布「吃軟飯渣男」 男課長求償百萬…獲賠4萬

北上桃園工作的蔡姓男子，2023年3月因故與交往7個月論及婚嫁的涂女分手，封鎖拒聯繫引起女子不滿，憤而向蔡男任職公司及工...

跟騷態樣也有世代差別 青壯多用通訊騷擾、50歲以上愛盯梢尾隨

前立委鄭運鵬助理、網紅韓璟日前控訴，疑遭一名台中警員傳私訊及送禮物騷擾至少半年，她報案後警方依跟蹤騷擾防制法受理並協助聲...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。