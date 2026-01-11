北車旁踹人又亂報群毆案 男落網稱「遭手機控制」被強制就醫

曹姓男子長期情緒不穩，昨傍晚在台北車站M7出口旁踢踹2名男大生，不久又報警誆稱北車Y4出口發生聚眾鬥毆案，警方清查後在中山地下街查獲曹男並強制其就醫，他踹人部分因男大生不願提告而依社會秩序維護法裁罰，亂報案部分則依刑法誣告罪嫌送辦。

警方調查，44歲曹男1月10日下午5時25分在北車M7出口旁，見張姓、陳姓男大生蹲在路邊，上前踢踹2人胸口後離去，民眾見狀報警處理。

曹男犯後於下午5時35分撥打110專線，誆稱北車Y4出口有多人聚眾鬥毆，警方獲報另派優勢警力前往，到場後卻未發現鬥毆情事或其他異狀。

警方分頭查訪現場民眾、調閱監視器畫面追查，發現踹人和亂報案的都是曹男，鎖定其行蹤後，不久於中山地下街R1出口查獲曹男，帶返偵辦。

據悉，曹男平時居住北投區，長期情緒不穩定，昨午踢踹他人是因「懷疑他們（男大生）用手機控制我」，警詢後將其強制就醫治療，踹人部分因男大生不提告，依社會秩序維護法裁罰，亂報案部分則依刑法誣告罪嫌將曹男函送台北地檢署偵辦。