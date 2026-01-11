前新竹市議員顏政德詐助理費 獲准假釋出獄

快訊

中央社／ 台北11日電

新竹議員顏政德被控任內詐領公費助理補助費17萬5000元，判刑4年4月定讞入監服刑。經獲准假釋，台灣高等法院8日裁准假釋中付保護管束，顏政德已出監。

根據台灣高等法院裁定，顏政德因違反貪污治罪條例案件，經判刑定讞，在監獄執行中；民國114年12月31日獲核准假釋，台灣高等檢察署檢察官依規定，向法院聲請在假釋中應付保護管束，案件由台灣高等法院審理。高院審核有關文件，認定聲請正當，8日裁准。

全案緣於，顏政德自民國103年12月25日起，擔任新竹市議會第9屆議員，107年底連任市議員。他後來改以無黨籍參選，但並未當選。

檢方起訴指出，顏政德涉嫌在第9屆議員期間，與擔任公費助理的姪子共謀，自104年9月起，安排當時顏政德姪子的王姓女友掛名擔任公費助理，藉此向新竹市議會詐取公費助理薪資、春節慰勞金等補助費用共新台幣17萬5000元。

新竹地方法院依貪污治罪條例利用職務機會詐取財物罪，判處顏政德有期徒刑4年4月，褫奪公權4年，併科罰金48萬元。台灣高等法院二審、更一審均駁回上訴。最高法院112年5月間再駁回顏政德上訴，全案定讞。

新竹 假釋 議員

