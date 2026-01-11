尾牙後酒店續攤喝掛！醉漢叫囂暴衝 警苦勸無果秒管束

快訊

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

林姓男子昨晚餐敘後與友人到台北市中山區林森北路酒店續攤，凌晨2時許離場時不斷對泊車台人員叫囂，員警介入時他仍持續衝向道路，當場遭保護管束，凌晨3時許逐漸酒醒後才由友人陪同返家。

據悉，25歲林男從事建築業，昨晚參加公司尾牙聚餐後，與同事到林森北路上的酒店續攤，酒醉準備離開時卻與泊車台人員起口角，店家見其不斷叫囂，立刻報警處理。

轄區中山分局中山二派出所獲報後派員到場，林男仍處泥醉狀態，不聽員警勸說離開，持續想衝向道路上，員警見其有傷人或自傷之虞，旋即對其施以保護管束，並將其帶回警所。

警方表示，林男後續在凌晨3時許逐漸酒醒，員警見其狀況穩定後，讓他在同事陪同下返家；警方呼籲，適逢年終尾牙及各項聚餐時節，民眾飲酒應適量，避免酒後引發紛爭。

※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康

林姓男子昨晚餐敘後與友人到台北市中山區林森北路酒店續攤，凌晨2時許離場時不斷對泊車台人員叫囂，中山分局中山二派出所員警介入，他仍持續衝向道路，當場遭保護管束。圖／北市警局提供
林姓男子昨晚餐敘後與友人到台北市中山區林森北路酒店續攤，凌晨2時許離場時不斷對泊車台人員叫囂，中山分局中山二派出所員警介入，他仍持續衝向道路，當場遭保護管束。圖／北市警局提供

