前妻在夫家潑5輛機車汽油 一審不認恐嚇判無罪 二審逆轉有罪

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

彰化縣陳姓女子是外籍配偶，與高姓男子已離婚，陳女前年與前夫家人爭執後，提汽油到前夫家的三合院內，朝5輛機車潑汽油後離開，檢方認定無點火行為，以恐嚇罪起訴，一審認定，陳女僅潑汽油，無明示、暗示加害行為的惡意通知，無主觀犯意，判無罪，二審認定，陳女潑汽油，導致高的家人心生畏懼，構成恐嚇罪，判拘役30天，可易科。

檢警調查，陳姓女子與高姓男子曾是夫妻，陳女在2024年9月23日晚間9時許，在彰化縣高男住處的三合院內，與高男家人發生爭執，陳女將攜帶的汽油，潑灑在三合院內的5輛機車，隨後離開，因高男聞到汽油味後，委請家人調閱監視器，才發現是陳女所為。

檢方認定，陳女僅潑汽油，沒有點火行為，不構成放火燒燬現供人使用住宅未遂罪，構成「著手」的要件需有「點燃引火媒介物」的行為，才屬預備階段，因此依恐嚇危害安全罪起訴。

彰化地院審理時，陳女否認犯行，辯稱當天要去找前夫，但前夫不在家，與前夫的家人吵架，當下生氣，所以拿要加機車的汽油，拿來潑灑在前夫家三合院的多輛機車上，但身上沒有打火機。

法官審酌，當時被潑汽油的被害人3人，都不在三合院內，陳女沒有點燃汽油，也沒留隻字片語，提及欲對被害人3人之生命、身體、自由、財產安全施加惡害，反而在潑灑汽油後，逕自離開現場，陳女在案發過程中，沒有任何語言、文字或其他行為，明示或暗示將於將來對被害人3人加以不利惡害的通知，顯無證據足以證明其主觀上有恐嚇的意思，判無罪。

檢察官不服上訴台中高分院，二審則審認，陳女在潑灑汽油後，高男的其中一名家人，看到高男等人在沖洗機車，得知陳女潑汽油後，心生畏懼，而汽油屬易燃、高度危險物品，若將汽油任意潑灑在車輛上，一旦接觸火源或高溫，油氣極易遭引燃並延燒，而對生命、身體、財產造成危害，認定陳女有犯意與犯行，依恐嚇罪，判拘役30天，可易科3萬元，仍可上訴。

彰化縣陳姓女子前年到前夫家的三合院，朝多輛機車潑汽油，一審判無罪，二審認定是恐嚇，判拘役30天。圖／本報資料照
彰化縣陳姓女子前年到前夫家的三合院，朝多輛機車潑汽油，一審判無罪，二審認定是恐嚇，判拘役30天。圖／本報資料照

