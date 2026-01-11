乘客離車廂月台透氣 鐵警勸反被罵白痴 警這原因求償敗訴

快訊

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

王姓男子搭乘台鐵列車在停靠基隆七堵火車站時，因覺得車廂內悶熱，離開列車到第一月台透氣，台鐵七堵所黃姓警員上前勸導不應擅自離開車廂，雙方發生齟齬，黃姓警員提告王男辱罵「白痴」，求償3萬元。法官認為，言詞雖鄙俗不堪，但互有齟齬，並非無端惡意當眾羞辱，未逾一般人可合理忍受之範圍，駁回損害賠償請求。

基隆地院判決書指出，黃姓警員主張，王男前年4月20日晚間8時45分許，因不滿他勸導其不得於火車停靠車站時，擅自離開車廂，在台鐵七堵車站第1月台，朝他辱罵「白癡」等語2次，足以貶損他的社會名譽及人格，依侵權行為損害求償3萬元。

判決書說，法官根據員警提供現場密錄器影像，詳細了解前後全文內容，當時王男說「我站在這裡透氣沒怎樣，他就…白癡過來問我，他這個、那個等那個直達車通過嘛，然後我出來透一下氣，裡面太悶，他就過來問我，他媽他有病，台鐵局、台鐵公司吸引一堆白癡喔」、「我現在要坐車回家，幹嘛白癡」等語。

法官說，案發當時王男因受黃警值勤時勸導上下車一事互有齟齬，現場氛圍劍拔弩張，難期待王男對黃警溫言以對，所言雖屬鄙俗不堪而令黃警主觀上感到不悅，但並非無端刻意無來由辱罵或惡意當眾羞辱原告。

法官解釋，所謂名譽是指人在社會所享有一切對其品德、聲譽所為的評價，屬開放概念，其侵害是否構成不法，應依法益權衡加以判斷，循一般社會觀念，考量行為人言論，是否逾越當代社會生活中合理範圍內。

法官表示，王男是在衝突過程中，因情緒衝動以致短暫口出惡言，以表達一時的不滿情緒，屬一時情緒發洩及於衝突當場的短暫言語攻擊，非反覆、持續出現恣意謾罵，難認王男在侮辱黃警人格，未逾一般人可合理忍受之範圍，因此駁回損害賠償3萬元請求。

台鐵警勸導列車靠站乘客離車廂透氣被罵白痴，這原因求償3萬敗訴。示意圖非現場／記者游明煌攝影
台鐵警勸導列車靠站乘客離車廂透氣被罵白痴，這原因求償3萬敗訴。示意圖非現場／記者游明煌攝影

法官 台鐵 車廂

