台中變調尾牙 3男酒後口角爆肢體衝突警迅速到場帶回偵辦
台中市梧棲區某餐廳內昨晚有貨運同業聯合尾牙，席間3名男子曾因工作中發生過不愉快，3男酒後口角爆發肢體衝突，清水警分局獲報派員警到場，帶回依社會秩序維護法偵辦。
清水分局梧棲所昨晚9時17分獲報，梧棲區文化路二段某餐廳內，發生糾紛案件，分局立即啟動機動快打警力，到場時，已無肢體衝突。
經查現場為貨運同業聯合尾牙，席間陳男與邱男等3人，因先前曾在工作中發生不愉快，遂發生口角，過程中陳男爆粗口並以腳踹邱男，引起邱男不悅，與同夥楊男毆打陳男，造成陳男頭部受傷，雖雙方均表示不提告傷害罪，全案仍將陳男、邱男楊男等3人依社會秩序維護法偵辦。
警方呼籲，民眾飲酒切勿酒後開車，並應避免飲酒過量，以防酒精影響發生脫序或不法行為。對於任何危害社會秩序行為將依法嚴正執法，以維護公共安全。
