台中變調尾牙 3男酒後口角爆肢體衝突警迅速到場帶回偵辦

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中市梧棲區某餐廳內昨晚有貨運同業聯合尾牙，席間3名男子曾因工作中發生過不愉快，3男酒後口角爆發肢體衝突，清水警分局獲報派員警到場，帶回依社會秩序維護法偵辦。

清水分局梧棲所昨晚9時17分獲報，梧棲區文化路二段某餐廳內，發生糾紛案件，分局立即啟動機動快打警力，到場時，已無肢體衝突。

經查現場為貨運同業聯合尾牙，席間陳男與邱男等3人，因先前曾在工作中發生不愉快，遂發生口角，過程中陳男爆粗口並以腳踹邱男，引起邱男不悅，與同夥楊男毆打陳男，造成陳男頭部受傷，雖雙方均表示不提告傷害罪，全案仍將陳男、邱男楊男等3人依社會秩序維護法偵辦。

警方呼籲，民眾飲酒切勿酒後開車，並應避免飲酒過量，以防酒精影響發生脫序或不法行為。對於任何危害社會秩序行為將依法嚴正執法，以維護公共安全。

台中市梧棲區文化路二段某餐廳內昨晚發生糾紛案件，清水警分局立即啟動機動快打警力，到場時，已無肢體衝突。圖／取自網路Threads
台中市梧棲區文化路二段某餐廳內昨晚發生糾紛案件，清水警分局立即啟動機動快打警力，到場時，已無肢體衝突。圖／取自網路Threads

梧棲 餐廳 衝突

相關新聞

跟騷法上路3年…未配科技設備 「保護令只是張紙」

前立委鄭運鵬助理、網紅韓璟日前控訴，疑遭一名台中警員傳私訊及送禮物騷擾至少半年，她報案後警方依跟蹤騷擾防制法受理並協助聲...

過期豬排銷全台 全芳味負責人遭判刑

彰化縣全芳味食品公司向上游供應商進貨冷凍豬排，因銷售不佳導致大量豬排過期，蔡姓負責人不甘損失，指示員工塗銷有效日期後改標...

恐怖前任向公司集團散布「吃軟飯渣男」 男課長求償百萬…獲賠4萬

北上桃園工作的蔡姓男子，2023年3月因故與交往7個月論及婚嫁的涂女分手，封鎖拒聯繫引起女子不滿，憤而向蔡男任職公司及工...

跟騷態樣也有世代差別 青壯多用通訊騷擾、50歲以上愛盯梢尾隨

前立委鄭運鵬助理、網紅韓璟日前控訴，疑遭一名台中警員傳私訊及送禮物騷擾至少半年，她報案後警方依跟蹤騷擾防制法受理並協助聲...

一成二跟騷被害人是男性 有教授遭女學生糾纏到不敢進校、妻子還遭詛

警政署統計，去年一月至十月遭跟騷的被害人有一成二是男性，顯示受困擾的男性也不少。楊姓女研究生2023年遭指導教授終止師生...

台南婦為閃違停車遭大貨車輾斃 2貨車司機各判刑6月

王姓司機前年6月6日上午駕駛小貨車，前往台南南區西門路段上生鮮超市送貨，違規占用機慢車道卸貨，林姓婦人騎電動自行車經過，...

