恐怖前任向公司集團散布「吃軟飯渣男」 男課長求償百萬…獲賠4萬

北上桃園工作的蔡姓男子，2023年3月因故與交往7個月論及婚嫁的涂女分手，封鎖拒聯繫引起女子不滿，憤而向蔡男任職公司及工廠以傳真及信件，散布蔡為「吃軟飯渣男」等侮辱性言詞；桃園地院認為，女子嚴重貶損侵害蔡男名譽，判她應賠償精神慰撫金4萬元。

原告蔡男主張，雙方經家鄉長輩介紹，自2022年9月起交往至2023年3月間並成為男女朋友，後因相處時總是吵、在價值觀或其他方面明顯磨擦與不合於是分手，涂女不滿情感終止與溝通受阻，同年5月起，在他任職的總公司及全省據點，陸續收到4份含有「超級無極限大渣男」、「吃軟飯的男人」、「強姦犯」等侮辱性字眼的傳真文件，這些不實指控不但貶損人格形象也嚴重影響他的名譽、形象與晉升機會。

蔡說，涂女同年11月9日甚至再度寄送不實內容的信件至公司，延續對他名譽的攻擊，讓公司同仁與管理階層對他產生疑慮，進一步影響升遷機會；公司曾就他的工作與涂女的行為，提出「工作技能改善通知書」，顯示涂女事件成為他職涯評價的壓力；遂依民法請求精神慰撫金100萬元，並請求法院命被告向公司提出澄清函，說清楚不實信件是她自行發送，以便回復名譽。

涂女坦承確實有傳真，堅稱這是她「個人主觀意見表達」，表示雙方原已論及婚嫁，卻為了婚禮習俗產生嫌隙，且蔡男事後封鎖所有聯繫管道讓她無從溝通，加上中部家鄉鄰里間流傳有關她的私密情事，讓她深感遭背叛才以此舉宣洩情緒，她否認有侵害名譽的故意或過失，認為用詞可能讓蔡男不快，但不致使社會評價貶損。

涂女主張，蔡男在公司升遷與否，是根據工作表現、出缺勤狀況及其他因素綜合考量，非她所能影響；再根據蔡所提2023年5月底工作技能改善通知書內容，無從認定她傳真的文件能影響蔡升遷，且公司也表示此為員工個人私生活。再根據公司去年3月11日的工作技能改善通知書，內容載明蔡男多次缺席公司重大會議，可見他升遷影響原因眾多，全取決於他自己工作表現、出缺席等因素綜合考量，難以歸責於傳真行為，同時她否認有寄信，明指蔡提不出證明寄件人就是她的證據，只能推測認定。

涂女說，雙方曾透過第三人就是當初介紹兩人認識的長輩調停，達成不再追究過往糾紛的共識，卻又提起告，顯然想透過訴訟方式，讓她疲於奔命，達到不當目的，請求法院駁回原告之訴。

審理時，法官檢視蔡男提供的實體信件，發現信封上僅有「全體同仁」，收件地址與內文均為電腦繕打，無寄件人或寄件地址可供辨識，去函中華郵政查詢，也因郵件屬限時非掛號，郵局並未登錄收寄件人資訊，加上蔡男也無具體證據，只能以動機推論，認定信件無法確認是出自於涂女。

另審閱傳真內容，確認使用「渣男」、「沒品」、「玩弄女人的感情」、「吃軟飯的男人」等貶抑字眼，認定涂女主觀上具有損害名譽故意，客觀已達貶損人格程度，構成故意不法侵害名譽權。本案言論涉及私人感情與私德，非公共事務、非可受公評的範疇，且蔡男非公眾人物，相關言論與公共利益完全無關，不屬於言論自由保障的免責範圍。

法官認為，涂女大專畢業應不致於不知用語有貶低意涵，仍傳真攻擊性內容，顯見以貶損蔡男人格為目的，至於「曾調停不再追究」一說，卷證顯示，介紹的長者未提雙方有過調停，蔡也說，當收到傳真時在桃園工作，於是請長輩到涂家協調，請她別再傳真等語，且涂女也未提供和解書等文件，因此不予採信。

法院衡量，原告蔡男碩士畢業、現為課長，被告涂女二專畢業、現為超商理貨員等雙方學歷、職務、經濟狀況、侵害態樣及情狀，核定精神慰撫金4萬元，其餘請求無據也無理由。判決內容也說明，關於升遷受阻，依公司「工作技能改善通知書」僅可認公司要求蔡男妥善處理情感紛爭以免影響公司商譽，未見因涂女的傳真即否決升遷，而蔡也未提具體升遷計畫或機會遭撤回等證據，這部分不採信。