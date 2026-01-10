彰化工廠遭竊後失火 檢查陳年往事揭開小偷縱火報仇
彰化縣陳姓男子到某木工藝社偷竊，矢口否認放火燒廠房，檢警過濾監視錄影畫面，火災前後僅陳男1人進出，且進一步查出他有縱火報復木工藝社老闆的動機。彰化地方法院審結，依竊盜、放火燒燬他人建築物未遂罪，判處有期徒刑各1年2月、2年。可上訴。
判決書指出，陳男民國113年間駕駛懸掛偽照車牌的轎車到某木工藝社，爬圍牆入工廠偷走1對童子錫燈，他離開後兩分鐘，工廠西南邊泡茶間冒煙和竄出火光，蔡姓鄰居清晨3點起來上廁所，看見窗外的工廠失火，連忙通報消防局。
消防局火場鑑定，工廠沒電器用品和電線短路燃燒，神龕和牆面沒縱火痕跡，清晨3點廚房沒人用火煮食，工廠沒投保火災意外險無自燒工廠的可能性。排除各種可能性，
檢警調閱監視錄影畫面，陳男進入工廠內停留1個多小時，把1對童子錫燈搬上車，離開2分鐘工廠就有明顯火光，這段時間僅有陳男1人踰越圍牆進入工廠和駕車離去。
陳男承認偷竊1對童子錫燈載到高雄市出售，得款約100萬元，但否認放火燒工廠，不過在本案偵辦時，陳男自承他父親被木工藝社目前老闆的爸爸找去賭博，輸很多錢，木工藝社老闆還一直說他父親吸毒，他想報復對方。
彰化地院認為，陳男供述為改 家中經濟狀況而竊盜，又因父親的遭遇存有高度可能縱火的動機，審酌他不思循正當途徑獲取所需，又規避檢警追查而懸掛偽造車牌，另因故心生怨懟而放火，另考量他的犯罪動機、竊取財物價值、教育程度 一切情狀，依犯踰越牆垣竊盜罪判處徒刑1年2月、放火燒現未有人所在之他人所有建築物未遂罪判處徒刑2年，又犯偽造特種文書罪處拘役50日。
