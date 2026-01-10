不滿柯文哲巨額交保 他寄信嗆「放火燒法院」...北院7罪判1年徒刑

新北市王姓男子去年不滿台北地院裁定民眾黨前主席柯文哲以7000萬元巨額交保等理由，多次寄發恐嚇電子郵件至總統府官網民意信箱，揚言將赴新北地院開庭時「燃燒市府與法院」，新北警方在他犯案前夕持票搜索逮人，查獲工業酒精3瓶與自製計時器1組。台北地院依6件恐嚇公眾罪、1件預備放火罪，判有期徒刑1年，得易科罰金36.5萬元。可上訴。

判決指出，王男去年7月至9月間，三度寄送恐嚇信件，內容包括「柯文哲交保居然要花7000萬！？法院果然是金光黨開的」、「9月19日我會夾帶工業酒精通過安檢進到新北地方法院，到時候可有好戲看囉」、「9月19我就要執行『燃燒專案』了」、「燃燒的市府與法院！不結果的花果樹，就該當作荊棘燒掉」、「我心情不好也想燒個什麼，像是行政怠惰的新北地方法院」、「我發現汽油彈的味道太重了，應該使用工業酒精來製作燃燒彈，等到我9月19因為你們的轉寄行為害我要出庭應訊，我就拿出來請法院喝，新北市政府喝定時的」。

內文不僅不滿柯文哲交保金額，還明確預告將在9月19日攜帶工業酒精製作的燃燒彈燒毀新北地院等語，已危害公共安全，警方獲報成立專案小組，去年9月18日持搜索票前往王男的鶯歌區住處，查獲工業酒精3瓶及自製定時裝置1組，檢方複訊後聲押獲准。新北地檢去年12月依恐嚇公眾及預備放火等罪提起公訴。