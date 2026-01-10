聽新聞
自稱玄天上帝轉世揚言「見一個殺一個」 檢警拘提送辦
台北市上月發生無差別殺人事件，花蓮縣一名盧姓男子在社群平台發文自稱玄天上帝轉世揚言「見一個殺一個」，花蓮檢方接獲情資後非常重視，與警方組成專案小組，將他拘提到案，訊後限制住居，並請衛生局介入給予醫療處置。
花蓮地檢署表示，因應近期國內發生重大治安事件，啟動「防範危害公眾攻擊應變機制」，密切關注網路社群有關危險公眾安全言論。近日接獲情資，社群影音平台「TikTok（抖音）」有人發文「1/7見一個殺一個」，檢察長陳佳秀獲知後非常重視，指派專責檢察官指揮新城警分局組成專案小組，迅速偵辦，同時通知平台業者將這篇恐嚇言論下架。
檢警查出，發文者是住在秀林鄉的38歲盧姓男子，上網登入抖音，自稱「玄天上帝輪迴轉世」公開發表恐嚇言論，昨天下午由檢察官核發拘票，拘提到案。
檢察官訊問後，認盧姓男子涉犯刑法第151條恐嚇公眾罪嫌重大，但沒有羈押必要，諭知限制住居、責付家人，需定期向派出所報到，並通報花蓮縣衛生局介入給予必要的醫療處置。
花蓮地檢署表示，對於任何試圖利用網路社群散布恐嚇公眾言論，一定嚴查速辦，請民眾千萬不要散布不實或恐嚇訊息，以免觸法。
