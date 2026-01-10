警涉貪無罪 律師控檢察官嗆「筆錄我愛怎麼寫就怎麼寫」...士檢駁斥

台北市士林分局社子派出所葉姓、應姓2名警員，4年前因未開單取締紅線違停，被依貪汙治罪條例起訴，案件二審判決無罪定讞，辯護律師黃子欽日前對外揭露偵查庭內情，指控檢察官在偵查時未完整記載辯護人意見，甚至當庭嗆「我是檢察官，筆錄我愛怎麼寫就怎麼寫」。對此，士林地檢署今發布新聞稿駁斥，強調檢察官並未說過此言論。

士林地檢署表示，該案承辦檢察官於2023年11月6日開庭訊問被告時，辯護人亦到庭，書記官有記載被告及辯護人意見；檢察官依辯護人請求勘驗影片後，諭知辯護人庭後具狀補充意見，並已在筆錄中載明「諭知庭後具狀表示意見」，否認曾說出「筆錄我愛怎麼寫就怎麼寫」或「辯護律師不簽，那被告簽名」等語。

檢方指出，辯護人意見可當庭陳述並記載於筆錄，也可庭後具狀提出，檢察官會視案件複雜程度與被告權益作出不同處置，本案諭知庭後具狀，是合理行使職權，應予尊重。

辯護律師黃子欽9日受訪表示，2023年11月6日偵查庭中，檢察官勘驗警方未開單處理違停的影像後，他與另一名辯護律師依實務慣例，希望就影像內容陳述意見，說明該畫面不宜直接作為認定被告具有貪汙犯意的依據，卻未獲完整發言機會，筆錄內容亦未反映辯護人立場，才會拒絕簽名。

他說，檢察官在影像勘驗結束後，並未讓辯護人完整發言，而是直接列印偵訊筆錄要求簽名，由於筆錄內容未反映辯護人欲陳述的意見，辯護人當庭拒絕簽名，並表達仍希望行使辯護權，未料卻遭檢察官嗆聲「我是檢察官，筆錄我愛怎麼寫就怎麼寫」、「辯護律師不簽，那被告簽名」。

他說，偵查全程均有錄音錄影，他當庭要求確認是否確定不將辯護人意見記載於筆錄，雙方一度僵持近1分鐘，經辯護人堅持，檢察官才同意以手寫方式補充。

此案源於，葉、應2名警員因2022年8月11日處理無號牌車輛紅線違停案件時，僅要求車主將車輛駛離，未依規定開單舉發或拖吊，遭民眾檢舉，被士林地檢署依貪汙治罪條例圖利罪嫌起訴。

士林地方法院認為，2人未依規定處理違停車輛，雖屬違法，但不排除因不熟悉法令、誤認自身有裁量權或一時疏忽，整體僅屬行政疏失，難認有圖利犯意，判無罪。