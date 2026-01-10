見鄰居8歲女童年幼可欺 男子強抱上下其手…判刑1年8月

新北市張姓男子今年初見鄰居8歲女童年幼可欺，涉強行環抱並上下其手，新北地院考量張男事後坦承犯行並已獲原諒達成和解，日前依對未滿14歲女子犯強制猥褻罪，判刑1年8月，緩刑2年，緩刑期間付保護管束並接受法治教育2場次，可上訴。

判決指出，張姓男子今年1月5日下午，在新北市其住處巷口遇見鄰居8歲女童，見其年幼可欺，不顧女童一再大聲說「不要碰我」，仍強行自後方環抱，隔著衣物徒手上下撫摸，女童不斷大聲呼叫且扭動身體才掙脫張男魔爪，衝回家求救。