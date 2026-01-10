占用機慢車道挨罰…重機騎士反控標線有誤 法官撤罰單

胡姓男子前年4月14日晚間騎大型重機車，經台南七股區市道173線引道口前，遭檢舉「在多車道不依規定駕車者」，經警製單舉發，市府交通局裁罰600元，他不服提行政訴訟，質疑該路段標誌及標線有誤，法官也認同胡男當時所行駛車道並非機慢車專用車道，撤銷原處分。

胡男主張，該路段慢車道畫有機慢車專用車道標線，同時又畫有機慢車優先車道的機器腳踏車圖形，顯見該路段標誌、標線劃設方式明顯錯誤，致他無法判斷。

他表示，依違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則相關規定，「駕駛汽車因交通管制設施設置不明確或受他物遮蔽，致違反該設施之指示」，得施以勸導，免予舉發。

交通局指出，經檢視採證光碟可知，該路段地面劃設有「機慢車專用」標線，並無模糊不清難以辨識情事。而胡男合法考領大型重機車駕駛執照，對於該路段劃設機慢車專用車道標線，即表示該路段禁止大型重機車占用慢車道行駛規定，胡男駕駛重型機車占用「機慢車專用」右轉已違規。

高雄高等行政法院地方庭勘驗筆錄及擷取影像畫面，指路段最右側車道地面雖標示「機慢車專用」標字，卻未依規定劃設白色菱形及車道間以雙白實線或雙黃實線分隔。

且依該局交通管制科當時便簽記載：「……本件違規路段外側車道，無設置白色菱形標線及禁止變換車道線。……該車道……應屬慢車道，並非機慢車專用車道，……考量台17線車道配置規劃為快車道及機慢車道專用車道，因時有用路人右轉後反應不及，誤駛入快車道或專用車道，所以劃設機慢車專用標字用以預先提醒用路人注意。」