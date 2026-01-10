正宮返家驚見夫與小三半裸房內 她氣炸離婚法官判男要賠20萬

陳姓男子將許姓「小三」帶回家，不料「正宮」曾女突返家，撞見丈夫與小三上半身裸露一起共處主臥室，許女當時僅穿內褲躺床上。陳妻拿出手機蒐證拍攝錄下過程，氣到與丈夫辦離婚，並向陳男求償50萬元精神慰撫金，法官依錄影畫面認定半裸共處一室已逾交友分際，判陳男要賠償20萬元。

基隆地院判決書指出，陳男與妻子曾女111年結婚，陳妻主張去年4月15日她返回兩人住處時，發現陳男與許女2人上身全裸在主臥室內，陳男上身全裸、褲子皮帶只穿一半開門，許女僅穿著內褲躺在主臥室床上，她馬上拿手機錄影存證，許女出手抓她頭髮，陳男伸手阻擋她拍攝。

判決說，陳男自稱當時正在打掃，許女則自稱當時剛洗完澡正在穿衣服，但陳妻表示，浴室內並未見衣物。陳、曾兩人因此事件隔了一個月，在去年5月辦理離婚登記。

曾女以陳男明知自身為有配偶之人，這樣的行為已嚴重侵害她配偶關係且情節重大，致她精神受有痛苦，依侵權行為請求賠償精神慰撫金50萬元。

法官當庭勘驗曾女提出的錄影畫面，發現許女裸身覆蓋毛毯看向鏡頭，陳男入鏡後畫面晃動，陳男未於言詞辯論期日到場，亦未提出書狀為任何聲明及陳述。