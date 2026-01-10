快訊

中職／布坎南爭議…聯盟啟動調查台鋼 蔡其昌：若屬實將罰款

星巴克「不倒」熊超吸睛、TWG Tea推「赤馬迎禧茶」賀新年

超親人海豚和潛水員交朋友！「帶見面禮玩你丟我撿遊戲」 真相讓人心碎

桃機三航廈62億元工程驚爆內鬼又洩密 前工程處長再遭訴

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

桃園國際機場公司前工程處長林文楨前年因二航廈擴建工程標案洩給特定廠商收回扣遭判9年2月定讞，又被控在辦理總預算逾62億元的第三航站區公共設施新建工程招標期間，再將含單價預算書外洩，協助廠商備標，桃園地檢署依公務員洩漏關於中華民國國防以外應秘密文書罪起訴。

起訴指出，63歲林文楨2013年進入交通部獨資的桃園國際機場公司工程處擔任副處長，2014年升任工程處長，負責機場各項新建工程的規劃與施工，由於其職務具有執行及監督工程採購權力，屬於依法令從事於公共事務，而具有法定職務權限公務員。

桃機公司2019年2月間辦理「台灣桃園國際機場第三航站區公共設施（一）新建工程」採購案，預算金額為62億4149萬670元，採最有利標方式決標。該標案歷經公開閱覽、修正圖說與預算後，同年5月6日首次開標，因合格投標廠商不足3家以上公告流標，桃機公司隨後將預算調高至62億9325 萬1883元，採最有利標方式並於同年月17日辦理第二次公開招標。

檢方調查，林文楨明知招標文件在公告前應予保密，卻與負責協助廠商備標的全台科技負責人顏全嘉達成協議，約定交付標案預算檔案，2019年6月6日下午，雙方約定在桃機公司P4停車場見面，顏搭乘呂姓男子座車前往，呂下車取檔案，返回車上立刻開筆電確認，發現檔案內未含單價，隨即又聯繫向林男反映，林男二度向承辦人索取完整預算書，同日2小時後再次前往P4停車場交付含單價的預算書檔案。

顏男取得關鍵預算資料後，即製作標單分析表，據此協助不知情的東元電機公司與偉銓營造公司共組團隊投標，由於掌握官方底定預算，該團隊的投標金額與總價，精準符合評選標準中占比20％的「價格完整性及合理性」，在評選中以高於合格門檻75分的76.17分，成為最有利標並順利得標。

檢方認定，林男身為負責工程採購公務員，違法洩漏依法應秘密的招標預算文件，已涉犯刑法的公務員洩漏國防以外應秘密文書罪；至於桃園市調處原認其行為涉及貪汙治罪條例圖利罪嫌，檢方認為，該標案屬最有利標，決標尚涉及評選委員、議價及多項不確定因素，且價格僅占評分20％，難認洩密行為與得標結果具有直接因果關係，因此不另行起訴貪汙罪，但相關事實已併入起訴範圍說明。

「台灣桃園國際機場第三航站區公共設施（一）新建工程」採購案又驚爆內鬼洩密，桃園地檢署依公務員洩漏關於中華民國國防以外應秘密文書罪將桃機公司前工程處長林文楨起訴。圖為三航站外觀。記者黃仲明／攝影
「台灣桃園國際機場第三航站區公共設施（一）新建工程」採購案又驚爆內鬼洩密，桃園地檢署依公務員洩漏關於中華民國國防以外應秘密文書罪將桃機公司前工程處長林文楨起訴。圖為三航站外觀。記者黃仲明／攝影

桃園地檢署 檔案 標案 桃園機場

延伸閱讀

中央總預算卡關恐拖延嘉市鐵路高架化 工程進度通車期曝

亞翔2025年合併營收年增勁揚18% 寫新紀錄

金門都更工程太吵？民眾控干擾師生上課 校方：符合法規不影響教學

虎尾建國一村整體景觀改善 強化眷村識別度

相關新聞

桃機三航廈62億元工程驚爆內鬼又洩密 前工程處長再遭訴

桃園國際機場公司前工程處長林文楨前年因二航廈擴建工程標案洩給特定廠商收回扣遭判9年2月定讞，又被控在辦理總預算逾62億元...

臉書直播賣過期2年豬排 超過萬片被台灣人吃下肚…負責人遭判刑

彰化縣全芳味食品公司因庫存大量過期冷凍豬排，負責人蔡姓男子竟指示員工以去漬油塗銷有效日期後重新印製改標，再透過臉書直播平...

家族慶生宴變3兄弟全武行 攻城獅球星高國豪手足街頭互毆判決出爐

TPBL台灣職籃大聯盟新竹御嵿攻城獅球星高國豪，上月與兩個哥哥在宜蘭蘇澳餐廳發生衝突，演變成街頭互毆。三兄弟傷害部分和解...

台中居服員背叛10年信任…猥褻案主腦麻女兒 羞辱「胸小摸一下沒感覺」

台中林姓男子擔任居家服務員，替一名臥床老翁已服務近10年，但2023年初時，林男不顧老翁女兒患腦性麻痺、輪椅代步，以拔罐...

桃園役男抽中「虎威部隊」拒入營 還跑給檢警追…GG了

桃園黃姓男子役齡男子明知依法須服兵役，卻在接獲徵集令後，未依規定時間前往台中成功嶺「虎威部隊」入營報到，無故逾期超過5日...

不滿女友遭前男友放話詆毀 相約談判反遭砍傷雙腿…動手4人遭訴

簡姓女子的現任方姓男友去年1月底邀約前任胡姓男友談判，雙方一言不合，方男遭胡男等4人持刀砍傷雙腿，新北檢方日前依傷害罪嫌...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。