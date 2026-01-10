桃機三航廈62億元工程驚爆內鬼又洩密 前工程處長再遭訴

桃園國際機場公司前工程處長林文楨前年因二航廈擴建工程標案洩給特定廠商收回扣遭判9年2月定讞，又被控在辦理總預算逾62億元的第三航站區公共設施新建工程招標期間，再將含單價預算書外洩，協助廠商備標，桃園地檢署依公務員洩漏關於中華民國國防以外應秘密文書罪起訴。

起訴指出，63歲林文楨2013年進入交通部獨資的桃園國際機場公司工程處擔任副處長，2014年升任工程處長，負責機場各項新建工程的規劃與施工，由於其職務具有執行及監督工程採購權力，屬於依法令從事於公共事務，而具有法定職務權限公務員。

桃機公司2019年2月間辦理「台灣桃園國際機場第三航站區公共設施（一）新建工程」採購案，預算金額為62億4149萬670元，採最有利標方式決標。該標案歷經公開閱覽、修正圖說與預算後，同年5月6日首次開標，因合格投標廠商不足3家以上公告流標，桃機公司隨後將預算調高至62億9325 萬1883元，採最有利標方式並於同年月17日辦理第二次公開招標。

檢方調查，林文楨明知招標文件在公告前應予保密，卻與負責協助廠商備標的全台科技負責人顏全嘉達成協議，約定交付標案預算檔案，2019年6月6日下午，雙方約定在桃機公司P4停車場見面，顏搭乘呂姓男子座車前往，呂下車取檔案，返回車上立刻開筆電確認，發現檔案內未含單價，隨即又聯繫向林男反映，林男二度向承辦人索取完整預算書，同日2小時後再次前往P4停車場交付含單價的預算書檔案。

顏男取得關鍵預算資料後，即製作標單分析表，據此協助不知情的東元電機公司與偉銓營造公司共組團隊投標，由於掌握官方底定預算，該團隊的投標金額與總價，精準符合評選標準中占比20％的「價格完整性及合理性」，在評選中以高於合格門檻75分的76.17分，成為最有利標並順利得標。