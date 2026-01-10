快訊

他拿千元偽鈔至兌幣機「成功換錢」 路上又遇債主…法院判罰1.5萬元

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

男子楊凱瑋從不明管道取得22張1000元面額假鈔，明知是假鈔卻打起歪腦筋，兩度投入自動選物店的兌幣機換取銅板得逞，過幾天在台北市大同區馬路上被追討債務，把手上11張假的千元鈔交付給債主，被識破遭逮。士林地院審理，楊男使用偽鈔共涉二次犯行，各判處罰金1萬元，合併執行罰金1萬5千元，得易服勞役。可上訴。

判決指出，楊男在2023年8月11日凌晨1點多，從真實身分不詳之友人取得面額1000元的紙鈔共22張，事後察覺紙質、觸感與真鈔有異，確認為偽造貨幣，但因手頭拮据，仍選擇把它當真鈔使用。

楊男先在同年月11日晚間前往台北市某間自動選物機店，把3張偽鈔投入兌幣機兌換硬幣，得逞後隔天下午再犯案，投入1張千元偽鈔，不過兌幣機硬幣不足，僅吐出370元，楊男隨後透過LINE向店家反映機器異常，業者不疑有他，另匯款630元補足差額。

不久後，業者準備補充硬幣時，發現兌幣機內紙鈔有異，隨即報警，警方到場後扣得偽造紙鈔4張。

此外，楊男在同年月21日下午3點多，在台北市大同區南京西路與太原路口巧遇周姓債主，當場遭對方催討欠款，楊男為應付追債壓力，交付11張面額1000元的紙鈔清償，周女檢視紙鈔察覺異常立即報警，警方到場再扣得偽鈔11張。

法院指出，楊男於偵查及審理中均坦承犯行，相關事證包括監視器畫面、對話紀錄、匯款資料及刑事警察局鑑定結果，均顯示扣案紙鈔在水印、印刷、安全線等均與真鈔不符，確屬偽造。

法官認為，楊男是在收受後始知為偽鈔，與檢方主張的「行使偽造通用紙幣罪」構成要件不同，依法變更起訴法條，考量他犯後態度、行為動機、對被害人造成的損害，以及其自陳的家庭與經濟狀況，依「收受後方知為偽造通用紙幣而行使罪」2罪各判罰金1萬元，合併執行罰金1萬5千元，得易服勞役。

圖為紙幣示意圖非文中案件偽鈔。本報資料照片
圖為紙幣示意圖非文中案件偽鈔。本報資料照片

