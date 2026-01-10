台中居服員背叛10年信任…猥褻案主腦麻女兒 羞辱「胸小摸一下沒感覺」

台中林姓男子擔任居家服務員，替一名臥床老翁已服務近10年，但2023年初時，林男不顧老翁女兒患腦性麻痺、輪椅代步，以拔罐為由，趁機撫摸女子胸部，女子反抗，林男反譏「妳胸部小，摸一下沒感覺」，老翁女兒提告，一審依強制猥褻罪，判刑3年6月，二審近日審結，仍維持原判。

檢警調查，林姓男子擔任居服員工作，替一名臥床老翁已服務近10年，老翁女兒患有有腦性麻痺，行動不便，平日以輪椅代步，林男在2023年1月23日，前往老翁家居家服務時，在老翁女兒同意下，替老翁女兒拔罐，但林男趁老翁妻子外出倒垃圾時、老翁在客廳時，林男在廚房內，站在女子輪椅後方，以檢查拔罐狀況為由，拉開女子毛衣。

林男接著將手從毛衣領口伸入，撫摸女子的胸部，女子發覺後，以左手握拳，放在胸口且出力欲推開，呼喊「不要」等語，但林男仍繼續觸摸女子的右胸乳頭，還嘲諷「妳胸部這麼小，摸一下又沒感覺」等語，女子再奮力頂開，林男才鬆手。

台中地院審理時，林男否認犯行，辯稱因女子肩頸會痠痛，出於治療、舒緩的目的，才按壓女子鎖骨，拉開衣物察看拔罐狀況，沒有猥褻女子。

但法官審酌，女子母親證稱，女兒在案發後隨即告知林男的犯行，女兒也希望將林男換掉，不要再看到林男，以及女子經心理諮商後，發現有創傷性壓力症候群等狀況，認定林男犯行明確，判刑3年6月。