快訊

台中居服員背叛10年信任…猥褻案主腦麻女兒 羞辱「胸小摸一下沒感覺」

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中林姓男子擔任居家服務員，替一名臥床老翁已服務近10年，但2023年初時，林男不顧老翁女兒患腦性麻痺、輪椅代步，以拔罐為由，趁機撫摸女子胸部，女子反抗，林男反譏「妳胸部小，摸一下沒感覺」，老翁女兒提告，一審依強制猥褻罪，判刑3年6月，二審近日審結，仍維持原判。

檢警調查，林姓男子擔任居服員工作，替一名臥床老翁已服務近10年，老翁女兒患有有腦性麻痺，行動不便，平日以輪椅代步，林男在2023年1月23日，前往老翁家居家服務時，在老翁女兒同意下，替老翁女兒拔罐，但林男趁老翁妻子外出倒垃圾時、老翁在客廳時，林男在廚房內，站在女子輪椅後方，以檢查拔罐狀況為由，拉開女子毛衣。

林男接著將手從毛衣領口伸入，撫摸女子的胸部，女子發覺後，以左手握拳，放在胸口且出力欲推開，呼喊「不要」等語，但林男仍繼續觸摸女子的右胸乳頭，還嘲諷「妳胸部這麼小，摸一下又沒感覺」等語，女子再奮力頂開，林男才鬆手。

台中地院審理時，林男否認犯行，辯稱因女子肩頸會痠痛，出於治療、舒緩的目的，才按壓女子鎖骨，拉開衣物察看拔罐狀況，沒有猥褻女子。

但法官審酌，女子母親證稱，女兒在案發後隨即告知林男的犯行，女兒也希望將林男換掉，不要再看到林男，以及女子經心理諮商後，發現有創傷性壓力症候群等狀況，認定林男犯行明確，判刑3年6月。

林男不服上訴台中高分院，仍否認犯行，強調此案只有女子單一證述，證據不足，不過二審認為，林男服務女子一家已久，無設詞誣陷林男的必要，採信女子證詞，駁回上訴，維持一審原判，仍可上訴。

台中市林姓居服員涉嫌猥褻案主的女兒，二審駁回上訴，判刑3年6月。示意圖／ingimage
台中市林姓居服員涉嫌猥褻案主的女兒，二審駁回上訴，判刑3年6月。示意圖／ingimage

居服員 猥褻

相關新聞

桃機三航廈62億元工程驚爆內鬼又洩密 前工程處長再遭訴

桃園國際機場公司前工程處長林文楨前年因二航廈擴建工程標案洩給特定廠商收回扣遭判9年2月定讞，又被控在辦理總預算逾62億元...

臉書直播賣過期2年豬排 超過萬片被台灣人吃下肚…負責人遭判刑

彰化縣全芳味食品公司因庫存大量過期冷凍豬排，負責人蔡姓男子竟指示員工以去漬油塗銷有效日期後重新印製改標，再透過臉書直播平...

家族慶生宴變3兄弟全武行 攻城獅球星高國豪手足街頭互毆判決出爐

TPBL台灣職籃大聯盟新竹御嵿攻城獅球星高國豪，上月與兩個哥哥在宜蘭蘇澳餐廳發生衝突，演變成街頭互毆。三兄弟傷害部分和解...

台中居服員背叛10年信任…猥褻案主腦麻女兒 羞辱「胸小摸一下沒感覺」

台中林姓男子擔任居家服務員，替一名臥床老翁已服務近10年，但2023年初時，林男不顧老翁女兒患腦性麻痺、輪椅代步，以拔罐...

桃園役男抽中「虎威部隊」拒入營 還跑給檢警追…GG了

桃園黃姓男子役齡男子明知依法須服兵役，卻在接獲徵集令後，未依規定時間前往台中成功嶺「虎威部隊」入營報到，無故逾期超過5日...

他拿千元偽鈔至兌幣機「成功換錢」 路上又遇債主…法院判罰1.5萬元

男子楊凱瑋從不明管道取得22張1000元面額假鈔，明知是假鈔卻打起歪腦筋，兩度投入自動選物店的兌幣機換取銅板得逞，過幾天...

