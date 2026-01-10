快訊

臉書直播賣過期2年豬排 超過萬片被台灣人吃下肚…負責人遭判刑

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導

彰化縣全芳味食品公司因庫存大量過期冷凍排，負責人蔡姓男子竟指示員工以去漬油塗銷有效日期後重新印製改標，再透過臉書直播平台及水產批發商流入市面上萬片，嚴重違反食安法，經法官審理後判有期徒刑1年6月，並對全芳味公司判罰100萬元罰金。

判決書指出，蔡姓男子經營的全芳味公司於2022年4月間向上游廠商進貨數萬包冷凍豬排，但該批產品效期僅到同年9月16日，因銷售不如預期，過期後仍有大量豬排堆置在倉庫，蔡男不甘損失，明知產品已過期應報廢，卻萌生歹念，將過期豬排重新改有效日期後銷售。

他自2022年到2024年之間，多次指示員工或利用假日僱用外籍臨時工，以去漬油擦掉包裝上的製造與有效日期，再用打印機印上偽造的日期，將效期展延半年，甚至有部分標示至2025年。

檢方查出，這批過期冷凍改標豬排被以每包70至80元價格，賣給不知情的下游盤商，再流入超市賣場、Line團購及直播銷售，直到2024年10月上游供應商員工在網路上驚見臉書在販售自家早已停產的豬排，追查下才揭發全案。

經統計，蔡男透過此手法共詐得超過22萬元，估計有上萬片過期豬排已被不知情消費者吃下肚。

高雄地方法院法官審理後，認為食品過期可能變質，對人體消化、內分泌系統造成危害，蔡男身為食品業者，卻在長達2年間販售過期長達1到2年的冷凍豬排，受害客群包含老弱婦孺，因此法官考量其行為對廣大消費者權益危害甚鉅，判他有期徒刑1年6月，全芳味公司則判罰金100萬元。全案仍可上訴。

過期1月以上到2年的豬排流入市面，至少1萬片過期豬排已經被消費者吃下肚。記者巫鴻瑋／翻攝
過期1月以上到2年的豬排流入市面，至少1萬片過期豬排已經被消費者吃下肚。記者巫鴻瑋／翻攝

法官 消費者 直播

相關新聞

桃機三航廈62億元工程驚爆內鬼又洩密 前工程處長再遭訴

桃園國際機場公司前工程處長林文楨前年因二航廈擴建工程標案洩給特定廠商收回扣遭判9年2月定讞，又被控在辦理總預算逾62億元...

臉書直播賣過期2年豬排 超過萬片被台灣人吃下肚…負責人遭判刑

彰化縣全芳味食品公司因庫存大量過期冷凍豬排，負責人蔡姓男子竟指示員工以去漬油塗銷有效日期後重新印製改標，再透過臉書直播平...

家族慶生宴變3兄弟全武行 攻城獅球星高國豪手足街頭互毆判決出爐

TPBL台灣職籃大聯盟新竹御嵿攻城獅球星高國豪，上月與兩個哥哥在宜蘭蘇澳餐廳發生衝突，演變成街頭互毆。三兄弟傷害部分和解...

台中居服員背叛10年信任…猥褻案主腦麻女兒 羞辱「胸小摸一下沒感覺」

台中林姓男子擔任居家服務員，替一名臥床老翁已服務近10年，但2023年初時，林男不顧老翁女兒患腦性麻痺、輪椅代步，以拔罐...

桃園役男抽中「虎威部隊」拒入營 還跑給檢警追…GG了

桃園黃姓男子役齡男子明知依法須服兵役，卻在接獲徵集令後，未依規定時間前往台中成功嶺「虎威部隊」入營報到，無故逾期超過5日...

不滿女友遭前男友放話詆毀 相約談判反遭砍傷雙腿…動手4人遭訴

簡姓女子的現任方姓男友去年1月底邀約前任胡姓男友談判，雙方一言不合，方男遭胡男等4人持刀砍傷雙腿，新北檢方日前依傷害罪嫌...

