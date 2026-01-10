臉書直播賣過期2年豬排 超過萬片被台灣人吃下肚…負責人遭判刑

彰化縣全芳味食品公司因庫存大量過期冷凍豬排，負責人蔡姓男子竟指示員工以去漬油塗銷有效日期後重新印製改標，再透過臉書直播平台及水產批發商流入市面上萬片，嚴重違反食安法，經法官審理後判有期徒刑1年6月，並對全芳味公司判罰100萬元罰金。

判決書指出，蔡姓男子經營的全芳味公司於2022年4月間向上游廠商進貨數萬包冷凍豬排，但該批產品效期僅到同年9月16日，因銷售不如預期，過期後仍有大量豬排堆置在倉庫，蔡男不甘損失，明知產品已過期應報廢，卻萌生歹念，將過期豬排重新改有效日期後銷售。

他自2022年到2024年之間，多次指示員工或利用假日僱用外籍臨時工，以去漬油擦掉包裝上的製造與有效日期，再用打印機印上偽造的日期，將效期展延半年，甚至有部分標示至2025年。

檢方查出，這批過期冷凍改標豬排被以每包70至80元價格，賣給不知情的下游盤商，再流入超市賣場、Line團購及直播銷售，直到2024年10月上游供應商員工在網路上驚見臉書在販售自家早已停產的豬排，追查下才揭發全案。

經統計，蔡男透過此手法共詐得超過22萬元，估計有上萬片過期豬排已被不知情消費者吃下肚。