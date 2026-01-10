她爆女友把部隊寢室當砲房…辯稱陌路卸責 沒想到撥打手機卻響了

劉姓女子與自願役女友分手後，匿名在臉書社群PO文，指控前女友將部隊寢室當砲房、男女通吃，並公布其個資而挨告，劉女辯不認識對方，經檢察事務官撥打其手機卻當場響起露餡，上了法庭改稱認識對方，但並未PO文，法官認事證明確，認劉女犯非法利用個人資料罪判刑5月。

檢方起訴，劉女與女友分手後，於前年1月底在臉書4社團匿名PO文，擅自將其姓名、軍種、照片等個人資料，公布在社團上，指控前女友在營區內淫亂、將寢室視為砲房、男女通吃等涉隱私的內容，貶抑前女友人格評價而損害其名譽。前女友經親友轉告後提告。

劉女於警詢、偵查及準備程序時，均否認犯行，且一再表示她不認識、並未見過對方。直至前女友於偵訊時，陳述劉女手機門號，經檢察事務官當庭撥打，劉女手機當場響起才露餡。

台南地院合議庭指出，劉女雖否認貼文，但根據前女友提出與劉女之間LINE對話紀錄，自承其大頭貼照片是她本人，比對其傳送最後一則訊息時間，與其貼文文字內容所述時間，不但先後時序吻合，內容也一脈相承，認劉女與前女友對話後，對其回應大感不滿，於對話結束後，立即發布貼文。