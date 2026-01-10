聽到女客哭訴曾遭父性侵…台中串燒店老闆竟起色心 強伸狼爪猥褻

快訊

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市李姓男子在北區經營串燒店，3年前認識一名女客，因女客向他哭訴曾遭父親性侵一事，李男未心生憐憫，反而伸手進女客衣服內，撫摸胸、背，還脫下褲子，拉女客手欲撫摸其生殖器，甚至逼女客發生性行為，女客假意聊天安撫後，才順利逃離提告，一審判李1年4月，二審以李男有坦認犯行為由，改判1年2月。

檢警調查，李姓男子在北區經營串燒店，因此結識一名女客，2023年1月22日晚間，李男與女客聯繫，相約在店內喝酒聊天，李邀約女客到2樓聊天、看電視後，聽聞女客哭訴曾遭父親性侵後，未心生憐憫，反而趁二人距離近時，先伸手進女客衣服內，撫摸女客胸部、背部，還脫下褲子裸露生殖器，強拉女客的手，欲撫摸其生殖器，女客極力抗拒才沒摸到。

李男隨即脫去褲子、內褲，露出生殖器，女客見狀急說「沒有要跟你發生性關係」，但李男仍持續拉著女客的手，撫摸其下腹部，且不斷往下拉，二人發生拉扯後，女客掙脫，以與其他人有約為由，想要離開現場，但李男不讓女客離開，女客只好故作鎮定，不斷以言語安撫李男，放鬆其戒心，最後才順利脫困報警。

台中地院審理時，李男否認犯行，辯稱女客只在店裡待了20分鐘即離開，沒有對女客犯行，李男的律師也說，女客證詞前後不一，沒有可信度，不過法官認為，根據相關的證人證詞，被害女客的前後證述一致，可以採信，輔以女客的同學在案發後證述女客的反應，認定李男涉犯強制猥褻罪，判刑1年4月。

李男認量刑過重，上訴台中高分院，主張願意以15萬元，與被害人達成和解，也承認犯行，不過法官聯絡被害人後，被害人不願意與李男和解，合議庭僅以李男已坦認犯行，改判1年2月徒刑，仍可上訴。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台中市李姓串燒店老闆涉在2023年間猥褻女客，二審判刑1年2月。示意圖／本報資料照
