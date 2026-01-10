男2度性侵外甥女辯給錢獲同意 測謊打臉判4年6月賠100萬

1名男子3年前在新北市其住處2度性侵外甥女得逞，出庭辯稱「會給錢」獲同意才發生性行為，接受測謊呈不實反應，新北地院前年依強制性交罪判刑4年6月，民事侵權行為損害賠償部分，法院日前判決應賠100萬元，可上訴。

判決指出，新北市1名男子於2023年1月及2月下旬，二度在其住處對外甥女強行脫去衣褲性侵得逞，男子出庭時，辯稱發生性關係前曾允諾「會給錢」或「能力範圍內可以給的東西」做為條件獲同意才發生性行為，否認違反其意願犯下故意侵權行為。