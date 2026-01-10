哥哥過世留房產 小叔想接手失能大嫂監護賣房遭法官駁回

快訊

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

新竹伍男在哥哥過世後，為了其留下的市區房產，對市府提告聲請改定監護人，希望接手照顧大嫂陳女，並進一步處分不動產。不過法官認為市府監護期間照顧穩定，伍男又和房產有直接繼承關係，恐有利益衝突，裁定聲請全數駁回。

判決書指出，伍男是陳女的小叔，伍男哥哥在2025年1月過世後，留下位於新竹市的8樓住宅及土地，伍男與陳女依法同為繼承人。伍男主張，市府社工沒有把大嫂陳女照顧好，導致其口腔有異味、手腳冰冷僵硬。

伍男更主張，市府沒有即時協助陳女處理遺產事宜，自己為了接手大嫂的監護，已參加長照相關訓練，覺得由他來照顧大嫂，會比現在的安排更好，因此聲請改由自己擔任監護人，還要求准許賣房，甚至希望把陳女轉到雲林附近的長照機構，方便照顧。

新竹市政府則表示，陳女長期住在長照機構，生活起居、醫療照顧都有固定流程，並沒有疏失；至於房產目前還牽涉房貸與債務問題，並不適合現在處分。

法官調閱家事調查報告後發現，陳女在機構內的狀況穩定，房間、被褥乾淨，照護與復健都有安排，並沒有伍男指控的照顧不周情形。調查也指出，伍男在調查過程中多次情緒激動，對社工與調查方式表達強烈不滿。另外，伍男本身就是房產的共同繼承人，若成為監護人要負責財產管理與法律代理，認為兩者存在明顯利益衝突。

此外，伍男早在這起監護案之前，就已多次為了同一筆房產提告。2025年5月，他聲請選任遺產管理人，遭法院認定繼承人並非不明而駁回；同年10月又提起分割共有物訴訟，要求分割新竹市8樓房屋與土地，但因未把陳女列為被告，被法院要求補正。

另外，陳女經醫師鑑定，因血管性失智，判斷與表達能力嚴重受損，目前仍屬無行為能力狀態，並不符合改為輔助宣告的條件。法官認為，現階段由市府繼續擔任監護人，較能保障陳女的生活與財產安全，因此駁回伍男之訴。

新竹伍男在哥哥過世後，為了其留下的市區房產，對市府提告聲請改定監護人，希望接手照顧大嫂陳女，並進一步處分不動產。圖／聯合報系資料照片
繼承人 房產 新竹

