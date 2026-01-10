桃園役男抽中「虎威部隊」拒入營 還跑給檢警追…GG了

桃園黃姓男子役齡男子明知依法須服兵役，卻在接獲徵集令後，未依規定時間前往台中成功嶺「虎威部隊」入營報到，無故逾期超過5日，遭桃園市政府函送，桃園地檢署偵辦後，屢傳未到發布通緝才到案，認定他意圖規避兵役，妨害兵役治罪條例起訴。

起訴指出，22歲的黃姓男子是2003年出生的役男，根據最新施行的兵役法民國92年次（2003年出生）的役男適用的是四個月的軍事訓練役，而不是一年的義務役，役男入營後接受四個月軍事訓練，結訓後就退伍。

黃男身為役男，依法有接受徵召服常備兵役義務，桃園市政府於2024年3月13日核發徵集令，通知他須參加同年第e0197梯次陸軍常備兵役軍事訓練，並應於4月16日前往台中成功嶺陸軍步兵第302旅營區入營報到。

檢方調查，桃市府送達的徵集令於2024年3月18日由黃男的母親簽收後，已轉交給黃男本人，黃男對徵集時間、地點均明確知悉，但他卻未於指定期限內完成入營報到，且未提出任何正當理由，逾期達5日以上，明顯違反兵役相關規定。