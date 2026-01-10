桃園役男抽中「虎威部隊」拒入營 還跑給檢警追…GG了
桃園黃姓男子役齡男子明知依法須服兵役，卻在接獲徵集令後，未依規定時間前往台中成功嶺「虎威部隊」入營報到，無故逾期超過5日，遭桃園市政府函送，桃園地檢署偵辦後，屢傳未到發布通緝才到案，認定他意圖規避兵役，妨害兵役治罪條例起訴。
起訴指出，22歲的黃姓男子是2003年出生的役男，根據最新施行的兵役法民國92年次（2003年出生）的役男適用的是四個月的軍事訓練役，而不是一年的義務役，役男入營後接受四個月軍事訓練，結訓後就退伍。
黃男身為役男，依法有接受徵召服常備兵役義務，桃園市政府於2024年3月13日核發徵集令，通知他須參加同年第e0197梯次陸軍常備兵役軍事訓練，並應於4月16日前往台中成功嶺陸軍步兵第302旅營區入營報到。
檢方調查，桃市府送達的徵集令於2024年3月18日由黃男的母親簽收後，已轉交給黃男本人，黃男對徵集時間、地點均明確知悉，但他卻未於指定期限內完成入營報到，且未提出任何正當理由，逾期達5日以上，明顯違反兵役相關規定。
檢方認為，黃男行為已符合妨害兵役治罪條例第4條第5款規定，意圖避免常備兵徵集，對應受徵集之人無故逾入營期限5日之構成要件，依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言