家族慶生宴變3兄弟全武行 攻城獅球星高國豪手足街頭互毆判決出爐

TPBL台灣職籃大聯盟新竹御嵿攻城獅球星高國豪，上月與兩個哥哥在宜蘭蘇澳餐廳發生衝突，演變成街頭互毆。三兄弟傷害部分和解，公訴不受理，因大哥高聖文在衝突過程出言恐嚇「要弄斷你（指高國豪）的腳，讓你再也沒辦法打球」，宜蘭地方法院依恐嚇危害安全罪處拘役30天，可易科罰金，緩刑2年，全案可上訴。

高國豪前年6月被爆出「私約二嫂」風波，還因此出面道歉，兄弟間起了心結。去年12月3日高家人在蘇澳鎮某餐廳辦慶生宴，席間三兄弟疑似因為先前糾紛爆發口角，兩個哥哥先作勢要打高國豪，雖然戴姓表哥勸阻，但拉不住，三兄弟在餐廳內推擠拉扯，一路打到街頭，手足互毆的難堪場面全被在場人士錄下。

當時三兄弟的父親也在場，試圖拉住高聖文阻止，但三人仍是一陣拳腳相向，高國豪被兩個哥哥壓制在地，掙脫後脫掉上衣，不斷飆罵「垃圾，婊子」，追逐毆打高國強。因場面失控，警方接獲餐廳通報到場帶回3人。

兄弟全武行造成三人的頭部、前胸、上唇、手腳等多處受傷，宜蘭地檢署偵辦後認均涉犯刑法傷害罪，高聖文則因出口「我要弄斷你的腳，讓你無法打球」，另涉刑法恐嚇危害安全罪，均被提起公訴。