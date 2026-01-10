聽新聞
0:00 / 0:00

又是你！知名房仲盜賣個資 搜出2億筆資料

聯合報／ 記者張宏業林孟潔／台北報導

知名房仲林聿暐（中）涉勾結社區<a href='/search/tagging/2/保全' rel='保全' data-rel='/2/105962' class='tag'><strong>保全</strong></a>盜賣<a href='/search/tagging/2/個資' rel='個資' data-rel='/2/139041' class='tag'><strong>個資</strong></a>，遭檢方聲押禁見獲准。記者張宏業／攝影
知名房仲林聿暐（中）涉勾結社區保全盜賣個資，遭檢方聲押禁見獲准。記者張宏業／攝影

調查局掌握情資，知名房仲林聿暐涉勾結社區保全，以現金購買或抵債方式取得個資，再賣給車貸人員牟利，資安站前天搜索七處地點，約談林男等四人到案，台北地檢署偵訊後，認為林男對個資來源與買家身分均不透露，且有串滅證之虞，昨天向法院聲押禁見獲准。

同案約談的貸款仲介鄭仲廷、林士明各也涉販賣個資，檢方訊後各以五萬元交保，另一人請回。

據調查，林聿暐曾因販售個資查詢神器「小白機」獲判緩刑，他疑改寫密碼更新資料後，上網兜售牟利。

檢警在二○二一年查獲號稱房仲神器的「People」查詢系統（俗稱小白機），號稱擁有陳水扁馬英九蔡英文三任總統在內的一點七五億筆個資，且會不定時更新資料，林聿暐當時向溫姓前房仲取得小白機販售，獲利十五萬元，後來被查獲判刑四個月，近日重操舊業又被捕。

調查另發現，林聿暐從二○二三年起，也與不少大型社區保全人員合作，曾用五○○○元代價，以包裹式購買特定社區住戶資料，有時也向不動產開發人員取得。

林聿暐取得個資後，透過周姓同業介紹買家購買，林男則會給對方五○○○元佣金作為介紹費，調查局搜索扣押林男的雲端硬碟，容量有四○○GB，裡面有多達近兩億筆個資，且手機內的LINE軟體還有傳送戶政資料給買家的截圖。

不過，林聿暐對個資來源、買家身分都說「不記得」、「忘記了」，檢方認為林男說詞避重就輕，是否有將個資賣給不法分子或詐團，有必要羈押查明究竟。

個資 保全 馬英九 蔡英文 陳水扁 詐團

延伸閱讀

知名房仲勾結社區保全盜賣個資 法院今裁定羈押禁見

獨／知名房仲勾結保全盜賣個資...「小白機」資料2億筆 聲押禁見

高機密個資恐外流！日核安機構職員赴陸遺失公務手機 已通報相關機構

獨／「心衛之狼」未公布官員懲處 基層警：若是警界已多人記過拔官

相關新聞

又是你！知名房仲盜賣個資 搜出2億筆資料

調查局掌握情資，知名房仲林聿暐涉勾結社區保全，以現金購買或抵債方式取得個資，再賣給車貸人員牟利，資安站前天搜索七處地點，...

逃逸移工騎死亡車牌機車當車手 害19人領146萬 重判19年

越南籍武姓失聯移工加入詐騙集團擔任車手，騎著懸掛「已死亡註銷車牌」的機車趴趴走，幫詐騙集團提領贓款，受害者有19人，共領...

知名房仲勾結社區保全盜賣個資 法院今裁定羈押禁見

知名房仲林聿暐涉勾結多個社區保全，以現金購買或抵債方式取得民眾個資，再賣給從事房仲相關人員牟利，檢方昨搜索約談林等3人到...

嗜賭男欠債無力…拉懷孕女友同輕生卻獨活 加工自殺判4年6月

新北市吳姓男子因嗜賭欠債無力償還，前年底與懷孕女友一同輕生卻獨活，釀1屍2命悲劇，吳因涉加工自殺，新北地院國民法官審理後...

基隆去年查緝非法傾倒廢棄物54件清除62噸 呈流動化、組織化趨勢

基隆市環保局去年查緝非法傾倒廢棄物54件，清除廢棄物62公噸，近期查獲涉及跨縣市非法丟棄廢棄物移送檢方偵辦有17件，並發...

男女服飾店行竊被PO網 女喊冤遭打臉…警證實當晚還涉另起竊案

一對男女上周日前往台南中西區服飾店逛街、試穿，店員事後發現商品不翼而飛，調出監視器後發現衣服、外套等6件商品，被他們帶進...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。