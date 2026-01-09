逃逸移工騎死亡車牌機車當車手 害19人領146萬 重判19年

快訊

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

越南籍武姓失聯移工加入詐騙集團擔任車手，騎著懸掛「已死亡註銷車牌」的機車趴趴走，幫詐騙集團提領贓款，受害者有19人，共領走146萬多元，彰化地方法院依共同詐欺取財罪，一罪一罰，各處1年徒刑，合計判刑19年。

判決書指出，武男去年1月間加入由「梅文友」等人組成的詐騙集團，擔任車手，並與詐團約定可獲得提領金額1％的報酬。受梅文友指示，半個月內在彰化縣各超商、農會等提款機提領被害人匯進詐團帳戶的贜款後，將錢和提款卡再交給梅文友。

直到去年1月下旬員警盤查武男機車，發現他騎的機車竟是已經死亡註銷的車牌，當場查扣他所持的提款卡和6萬多元。

武男提領金額共146萬元，被害人有19人，法官認為，他來台不思以正當工作，卻成為逃逸移工，還擔任詐團車手，造成被害人財產損失及精神痛苦，危害我國社會經濟秩序，依共同詐欺取財罪，一罪一罰，合計判刑19年，並需沒收未扣的犯罪所得1萬4628元，扣案的6萬多元也沒收，全案可上訴。

越南籍武姓失聯移工加入詐騙集團擔任車手，害19人損失146萬多元，被彰化地方法院判刑19年。 記者林宛諭／攝影
越南籍武姓失聯移工加入詐騙集團擔任車手，害19人損失146萬多元，被彰化地方法院判刑19年。 記者林宛諭／攝影

