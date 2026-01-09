知名房仲勾結社區保全盜賣個資 法院今裁定羈押禁見

知名房仲林聿暐涉勾結多個社區保全，以現金購買或抵債方式取得民眾個資，再賣給從事房仲相關人員牟利，檢方昨搜索約談林等3人到案，複訊後認為有串滅證之虞聲押禁見，台北地方法院今裁定林羈押禁見，可抗告。

據了解，林聿暐40餘歲、已婚，是雙北地區知名房仲，曾在知名大型房仲公司任職，他過去與溫姓前房仲勾結，由溫編寫號稱房仲神器的「People」查詢系統（俗稱小白機），裡面包含姓名、性別、年籍生日、電話、身分證字號、戶籍地址、房地所有權等資料，藉此開發隱性客戶。

林聿暐與溫再以一台1萬至5萬元不等價格，販售小白機，賺進數十萬元不法所得，林聿暐曾為此被依違反違法個資法判刑4月。

檢調發現，林聿暐從2023年起涉與不少大型社區保全人員合作，曾以5000元代價，以包裹式購買社區住戶資料，有時也會像不動產開發人員取得，另有保全積欠林款項，索性用交付個資來「抵債」，林取得個資後，會透過同業介紹買家購買個資，林再匯給對方5000元佣金作介紹費。

檢調搜索扣押林聿暐電磁紀錄與手機，發現雲端硬碟裡竟有多達快2億筆個資，且手機內還有傳送戶政資料給買家的截圖，不少個資都是在三重、蘆洲地區，但林對個資來源、買家身分都說「不記得」、「忘記了」，且林有刪除檔案行為，認有串滅證之虞聲押禁見。

台北地院下午4時開羈押庭後裁定林聿暐羈押禁見。