太子集團在台經營A片網站「快射」吸引儲值賭博洗錢 8人拘提到案

台北地檢署執行太子集團案第7波專案，除追查太子集團透過紙上公司、OBU帳戶洗錢，還發現在台設立誠惟數位科技公司、澄映科技公司各自負責管理博弈、及「快射」A片平台，澄映公司經營色情A片網站吸引民眾加入會員，掏錢儲值點數看片、賭博。專案小組拘提誠惟、澄映公司負責人、員工等8人，陸續移送複訊。

檢警追查，太子集團涉在大陸設置博弈網站、A片平台，並在台設立博弈軟體開發部門，除了日前搜索的天旭公司，涉在台設立誠惟數位科技公司協助博弈網站營運，2家公司雖已關閉，但澄映公司負責管理「快射」A片平台，吸引消費者從A片平台加入會員儲值，儲值點數不僅可觀看大量線上影片，也可以點選連結至博弈網站使用。

台灣太子不動產公司王昱棠在涉台成立天旭、誠惟、澄映等公司，協助太子集團開發博弈軟體，還設立顥玥公司處理博弈技術客服，並找蘇諭呈擔任誠惟公司負責人，林克穎澄映公司負責人。今蘇、賴和2家公司員工，及顥玥公司技術客服人員等，共計8人拘提到案，陸續移送北檢複訊。

檢方追查洗錢源頭發現，陳志的太子集團跨國詐騙，在台設立中繼站，利用立OBU（國際金融業務分行）帳戶洗錢，涉從2021年起透過匯致國際商務公司開設數百家紙上公司，開立OBU帳戶，利用只有央行對OBU帳戶總額管制，各別公司帳戶匯款不會留下紀錄等漏洞，將不法資產匯款進台灣，再經尼爾公司購買豪宅「和平大苑」及支付太子集團旗下在台開銷。

調查局昨移送3名犯嫌複訊，匯致國際商務公司負責人盧冠安經漏夜訊問，80萬元交保；尼爾公司員工賴榮駿50萬交保、限制出境出海；尼爾公司員工詹雯卉日前到案時80萬交保，昨訊後加保50萬元。