快訊

曾說「或許骨子裡DNA就是國民黨」 藍前中常委姚江臨今逝世

連續10年下降！台灣去年新生兒數再創新低 僅剩10萬7812人

獸醫說麻醉完會爆睡…賓士貓「原地起飛變跳跳虎」！飼主崩潰：發瘋了

聽新聞
0:00 / 0:00

基隆去年查緝非法傾倒廢棄物54件清除62噸 呈流動化、組織化趨勢

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

基隆市環保局去年查緝非法傾倒廢棄物54件，清除廢棄物62公噸，近期查獲涉及跨縣市非法丟棄廢棄物移送檢方偵辦有17件，並發現非法棄置有「流動化」及「組織化」趨勢，環保單位將透過智慧監視系統、加強稽查、重罰等作為，從源頭防範不法。

環保局統計去年度非法棄置相關稽查案件共54件，完成清除處理廢棄物總量約62公噸，除改善市容環境，也對公共安全形成保護，近期另查獲涉及跨縣市非法廢棄物堆置等案件，移送司法機關偵辦17案，發現非法棄置行為呈現流動化及組織化趨勢。

組織化如基隆地檢署去年指揮環保局等單位查獲曾在新北市環保局任職陳姓男子，離職後擔任一家再利用業者負責人，涉嫌透過公司仲介多家清除機構，非法收受並貯存廢塑膠混合物，再打包成磚狀藏貨櫃運至國外，不法所得5490萬元，檢方去年12月前依違反廢棄物清理法偵結起訴23人、14間公司。

環保局表示，很多廢棄物未依規定的流向或方式處理導致違法行為，比如將廢棄物運到農牧用地或偏僻山區非法傾倒，流動化破壞土壤及水源，不少案件是來自基隆鄰近的雙北地區。

基隆市環保局長馬仲豪表示，依廢棄物清理法規定，非法棄置廢棄物者，最高可處5年以下有期徒刑，併科1500萬元以下罰金，如屬行政裁處，最高可處1000萬元以下罰鍰，呼籲民眾及事業單位切勿心存僥倖，以身試法。

環境部則指出，廢棄物非法棄置案件趨向集團性、組織化與跨區域犯罪，增加查緝困難度，為精準打擊目標，除持續跨機關合作查緝外，將透過「強化全國廢棄物流向遠端數位管理智慧決策計畫」，擴大布建車牌辨識及e-Tag系統，完善智慧圍籬網絡，並建構執法智慧決策中心進行遠端執法，從源頭防範不法情事。

基隆去年查緝非法傾倒廢棄物54件，清除62噸，呈流動化、組織化趨勢。記者游明煌／翻攝
基隆去年查緝非法傾倒廢棄物54件，清除62噸，呈流動化、組織化趨勢。記者游明煌／翻攝

廢棄物 環保局長 基隆

延伸閱讀

鳳山Lalaport年底營運 空中鳳城招商不順環保局單位將進駐

基隆婦人與丈夫談離婚找3男助陣動刀行凶 逮3嫌聲押獲准

基隆「百年私校」光隆家商轉型日照中心！謝國樑、童子瑋同台支持

花蓮市大宗廢棄物清運12日起登記 春節垃圾清運時間出爐

相關新聞

男女服飾店行竊被PO網 女喊冤遭打臉…警證實當晚還涉另起竊案

一對男女上周日前往台南中西區服飾店逛街、試穿，店員事後發現商品不翼而飛，調出監視器後發現衣服、外套等6件商品，被他們帶進...

「館長」直播「把賴清德的狗頭斬下來」斬首行動 今恐嚇罪起訴

網紅「館長」陳之漢去年10月直播「把賴清德的狗頭斬下來」斬首行動，新北檢方今偵結依恐嚇公眾、恐嚇危害安全等罪嫌起訴他。

基隆去年查緝非法傾倒廢棄物54件清除62噸 呈流動化、組織化趨勢

基隆市環保局去年查緝非法傾倒廢棄物54件，清除廢棄物62公噸，近期查獲涉及跨縣市非法丟棄廢棄物移送檢方偵辦有17件，並發...

陸女攜豬肉製品入境 變更居留證號仍遭追討20萬罰鍰

王姓女子自中國大陸攜帶約1.6公斤加工豬肉製品入境，未依規定申請動植物檢疫，遭裁罰20萬元，因逾期未繳納罰鍰，案件移送法...

買舊車欠344萬死後房產遭拍賣 律師質疑假債權法官駁回

新竹周男過世後名下不動產遭債權人公司聲請拍賣，遺產管理人質疑對方債權來源有問題，4年的中古車買賣價金卻高達344萬，因此...

病患呼吸管脫落、唇發黑 照護員還硬灌食…三總連帶賠死者家屬224萬

紀姓照服員在三軍總醫院汀州院區照顧李姓病患，未注意呼吸器管線脫落、李嘴唇發黑，還持續灌食，女同事疑惑紀灌食時間過久，紀還...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。