基隆去年查緝非法傾倒廢棄物54件清除62噸 呈流動化、組織化趨勢

基隆市環保局去年查緝非法傾倒廢棄物54件，清除廢棄物62公噸，近期查獲涉及跨縣市非法丟棄廢棄物移送檢方偵辦有17件，並發現非法棄置有「流動化」及「組織化」趨勢，環保單位將透過智慧監視系統、加強稽查、重罰等作為，從源頭防範不法。

環保局統計去年度非法棄置相關稽查案件共54件，完成清除處理廢棄物總量約62公噸，除改善市容環境，也對公共安全形成保護，近期另查獲涉及跨縣市非法廢棄物堆置等案件，移送司法機關偵辦17案，發現非法棄置行為呈現流動化及組織化趨勢。

組織化如基隆地檢署去年指揮環保局等單位查獲曾在新北市環保局任職陳姓男子，離職後擔任一家再利用業者負責人，涉嫌透過公司仲介多家清除機構，非法收受並貯存廢塑膠混合物，再打包成磚狀藏貨櫃運至國外，不法所得5490萬元，檢方去年12月前依違反廢棄物清理法偵結起訴23人、14間公司。

環保局表示，很多廢棄物未依規定的流向或方式處理導致違法行為，比如將廢棄物運到農牧用地或偏僻山區非法傾倒，流動化破壞土壤及水源，不少案件是來自基隆鄰近的雙北地區。

基隆市環保局長馬仲豪表示，依廢棄物清理法規定，非法棄置廢棄物者，最高可處5年以下有期徒刑，併科1500萬元以下罰金，如屬行政裁處，最高可處1000萬元以下罰鍰，呼籲民眾及事業單位切勿心存僥倖，以身試法。