男女服飾店行竊被PO網 女喊冤遭打臉…警證實當晚還涉另起竊案

一對男女上周日前往台南中西區服飾店逛街、試穿，店員事後發現商品不翼而飛，調出監視器後發現衣服、外套等6件商品，被他們帶進更衣室內後就不見了，PO網抓賊。警方表示，當晚受理另間服飾店失竊案，查緝張女及許男到案，經比對其身分同為這對男女所為，將再查緝到案。

台南市警二分局副分局長陳勇志說，有關社群上影片中店家尚未報案，惟分局於同日晚間10時許，受理另間服飾店商品遭1對男女竊取的報案，經調閱監視器後確認身分，隔天即查緝26歲許男、25歲張女2嫌到案並起獲贓物。

陳勇志表示，影片中2名竊嫌經分析比對，確認也為許男、張女2嫌所犯，分局將主動聯繫店家報案後，即刻再查緝2嫌到案，全案將依竊盜罪嫌移送偵辦。

台南中西區某服飾店在ThreadsPO文，協尋本月4日周日晚上9時許到門市逛街試穿商品的一對男女，指這對男女帶了許多商品進更衣室試穿，後續只拿回來3件還給他們，店員忙完回頭整理時發現有好幾樣商品都找不到了。

店家表示，調閱監視器後，發現這些商品都確實被帶進更衣室，之後就不見了，整家店都找不到。經清查有拿進去試穿但失蹤的商品，包括1個包包、1件衣服、1件外套及2雙鞋子，共6件商品都是沒有結帳就被帶走的。

張女獲訊後私訊店家澄清，指她確實有拿衣服跟包包進去試衣間試穿跟拍照，然而，她從頭到尾沒拿什麼提袋之類的，最後她挑了一雙250元的黑色泡泡襪要去結帳，但礙於不能刷卡所以離開。她稱，從她進門到離開，完全沒有拿什麼自己的提袋之類的，離開的時候手上也是沒有任何物品，還說，剛剛已經傳訊息給同行男子詢問情況。