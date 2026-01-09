男女服飾店行竊被PO網 女喊冤遭打臉…警證實當晚還涉另起竊案

快訊

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

一對男女上周日前往台南中西區服飾店逛街、試穿，店員事後發現商品不翼而飛，調出監視器後發現衣服、外套等6件商品，被他們帶進更衣室內後就不見了，PO網抓賊。警方表示，當晚受理另間服飾店失竊案，查緝張女及許男到案，經比對其身分同為這對男女所為，將再查緝到案。

台南市警二分局副分局長陳勇志說，有關社群上影片中店家尚未報案，惟分局於同日晚間10時許，受理另間服飾店商品遭1對男女竊取的報案，經調閱監視器後確認身分，隔天即查緝26歲許男、25歲張女2嫌到案並起獲贓物。

陳勇志表示，影片中2名竊嫌經分析比對，確認也為許男、張女2嫌所犯，分局將主動聯繫店家報案後，即刻再查緝2嫌到案，全案將依竊盜罪嫌移送偵辦。

台南中西區某服飾店在ThreadsPO文，協尋本月4日周日晚上9時許到門市逛街試穿商品的一對男女，指這對男女帶了許多商品進更衣室試穿，後續只拿回來3件還給他們，店員忙完回頭整理時發現有好幾樣商品都找不到了。

店家表示，調閱監視器後，發現這些商品都確實被帶進更衣室，之後就不見了，整家店都找不到。經清查有拿進去試穿但失蹤的商品，包括1個包包、1件衣服、1件外套及2雙鞋子，共6件商品都是沒有結帳就被帶走的。

張女獲訊後私訊店家澄清，指她確實有拿衣服跟包包進去試衣間試穿跟拍照，然而，她從頭到尾沒拿什麼提袋之類的，最後她挑了一雙250元的黑色泡泡襪要去結帳，但礙於不能刷卡所以離開。她稱，從她進門到離開，完全沒有拿什麼自己的提袋之類的，離開的時候手上也是沒有任何物品，還說，剛剛已經傳訊息給同行男子詢問情況。

然而，店家無法接受張女的說詞，進一步公布她與同行男子同進同出的截圖打臉，指說自己先離開店裡，結果監視器拍到是一起離開的，說自己逛，但朋友一直跟著，還一起進更衣間，感覺就是沒抓到就沒事，萬一抓到還能完全推給男生的錯。

店家無法接受女方卸責之詞，進一步公布這對男女同進同出的截圖畫面打臉。圖／讀者提供
店家表示，調閱監視器後，發現這些商品都確實被這對男女帶進更衣室，之後就不見了，整家店都找不到。圖／讀者提供

相關新聞

「館長」直播「把賴清德的狗頭斬下來」斬首行動 今恐嚇罪起訴

網紅「館長」陳之漢去年10月直播「把賴清德的狗頭斬下來」斬首行動，新北檢方今偵結依恐嚇公眾、恐嚇危害安全等罪嫌起訴他。

基隆去年查緝非法傾倒廢棄物54件清除62噸 呈流動化、組織化趨勢

基隆市環保局去年查緝非法傾倒廢棄物54件，清除廢棄物62公噸，近期查獲涉及跨縣市非法丟棄廢棄物移送檢方偵辦有17件，並發...

陸女攜豬肉製品入境 變更居留證號仍遭追討20萬罰鍰

王姓女子自中國大陸攜帶約1.6公斤加工豬肉製品入境，未依規定申請動植物檢疫，遭裁罰20萬元，因逾期未繳納罰鍰，案件移送法...

買舊車欠344萬死後房產遭拍賣 律師質疑假債權法官駁回

新竹周男過世後名下不動產遭債權人公司聲請拍賣，遺產管理人質疑對方債權來源有問題，4年的中古車買賣價金卻高達344萬，因此...

病患呼吸管脫落、唇發黑 照護員還硬灌食…三總連帶賠死者家屬224萬

紀姓照服員在三軍總醫院汀州院區照顧李姓病患，未注意呼吸器管線脫落、李嘴唇發黑，還持續灌食，女同事疑惑紀灌食時間過久，紀還...

