陸女攜豬肉製品入境 變更居留證號仍遭追討20萬罰鍰

王姓女子自中國大陸攜帶約1.6公斤加工豬肉製品入境，未依規定申請動植物檢疫，遭裁罰20萬元，因逾期未繳納罰鍰，案件移送法務部行政執行署士林分署強制執行。士林分署追查發現，王女曾變更在台居留證統一證號，導致原執行命令一度未能扣押資產，但經重新查明身分，成功扣押他名下存款，近日將罰鍰全數徵起。

士林分署指出，王姓義務人先前自中國大陸攜帶加工豬肉產品入境，未依規定申請檢疫，違反動物傳染病防治相關規定，遭當時的農委會動植物防疫檢疫局新竹分局裁處20萬元罰鍰；王女逾期未繳，案件因此移送士林分署執行。

分署受理後，即啟動財產清查作業，期間雖陸續執行部分金額，但仍未能全數清償，考量義務人為大陸地區人民，若於執行期間離境，恐影響公法債權實現，分署依法對其實施限制出境措施。

執行過程中，士林分署進一步追查發現，王女在案件執行期間曾重新核發在台居留證，導致居留證統一證號變更，使原以舊證號核發的執行命令無法順利扣押。

經重新比對身分資料、查明最新證號後，分署隨即重新核發執行命令，成功扣押其帳戶內存款19萬餘元，順利將剩餘罰鍰全數徵起。