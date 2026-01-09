快訊

「館長」直播「把賴清德的狗頭斬下來」斬首行動 今恐嚇罪起訴

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

網紅「館長」陳之漢去年10月直播「把賴清德的狗頭斬下來」斬首行動，新北檢方今偵結依恐嚇公眾、恐嚇危害安全等罪嫌起訴他。

Youtube網路直播主陳之漢暱稱「館長」，經營「館長惡名昭彰」頻道，去年10月5日晚上，在其林口區住所內，上網連接影音平台YouTube，以「周日國民黨選黨主席，兩岸辯論會開天窗，我早說了不是嗎？台灣政治我也搞了12 年」為標題公開直播，檢方認為言論直接或間接傳遞至全國人民及總統周知。

陳之漢在直播中提及「我昨天有看到新聞，斬首打擊」、「精確斬首嘛」、「把賴清德的狗頭斬下來」、「兄弟，I等you啊」、「我日也思夜也思啊！」等語，刻意在「武統」議題上，將近日新聞報導中「中共演練對台斬首行動」，衍伸為將總統賴清德首級砍下，以此惡害傳達給社會大眾及總統，有危害公安及總統生命安全。

檢方認為陳之漢已明確表達「把賴清德的狗頭斬下來」等言語，已逾越社會相當性，難認仍受言論自由之保護，且國家元首雖受國安特勤保護，任何人均有免於恐懼之自由，一般人如知悉與自身政治立場相左之人揚言將其頭顱砍下等加害生命、身體惡害言論內容，勢必會就其自身生命安全產生不安感受。

檢察官認為，陳之漢身為知名網紅，知悉其言論有相當程度渲染力，斬首言論顯然足以使一般人心生畏懼，國家元首工作處所或所到處所，時常有諸多人潮聚集，此番攻擊國家元首言論，有可能將造成嚴重傷亡或財產損失，勢必造成公眾恐慌，因有多位民眾具狀檢舉，民眾檢舉文達10份，亦已構成恐嚇公安無疑。檢察官認為林之漢的行為，已非言論自由保護之範疇，而屬刑事不法行為，今偵結依恐嚇公眾、恐嚇危害安全等罪嫌起訴。

網紅陳之漢去年10月直播「把賴清德的狗頭斬下來」斬首行動， 言論涉及恐嚇公眾，新北檢方今偵結起訴。圖／聯合報系資料照
網紅陳之漢去年10月直播「把賴清德的狗頭斬下來」斬首行動， 言論涉及恐嚇公眾，新北檢方今偵結起訴。圖／聯合報系資料照

