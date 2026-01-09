「館長」直播「把賴清德的狗頭斬下來」斬首行動 今恐嚇罪起訴

網紅「館長」陳之漢去年10月直播「把賴清德的狗頭斬下來」斬首行動，新北檢方今偵結依恐嚇公眾、恐嚇危害安全等罪嫌起訴他。

Youtube網路直播主陳之漢暱稱「館長」，經營「館長惡名昭彰」頻道，去年10月5日晚上，在其林口區住所內，上網連接影音平台YouTube，以「周日國民黨選黨主席，兩岸辯論會開天窗，我早說了不是嗎？台灣政治我也搞了12 年」為標題公開直播，檢方認為言論直接或間接傳遞至全國人民及總統周知。

陳之漢在直播中提及「我昨天有看到新聞，斬首打擊」、「精確斬首嘛」、「把賴清德的狗頭斬下來」、「兄弟，I等you啊」、「我日也思夜也思啊！」等語，刻意在「武統」議題上，將近日新聞報導中「中共演練對台斬首行動」，衍伸為將總統賴清德首級砍下，以此惡害傳達給社會大眾及總統，有危害公安及總統生命安全。

檢方認為陳之漢已明確表達「把賴清德的狗頭斬下來」等言語，已逾越社會相當性，難認仍受言論自由之保護，且國家元首雖受國安特勤保護，任何人均有免於恐懼之自由，一般人如知悉與自身政治立場相左之人揚言將其頭顱砍下等加害生命、身體惡害言論內容，勢必會就其自身生命安全產生不安感受。