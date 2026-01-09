陸配攜豬肉品入境挨罰20萬不繳 士林分署追回

快訊

中央社／ 台北9日電

民國110年間防非洲豬瘟禁肉製品入境，王姓陸配攜帶加工豬肉搭機入台遭罰20萬元不繳。行政執行署士林分署今天說，一度因她居留證號碼變更而難執行罰鍰，已循線扣押存款追回。

根據士林分署新聞稿，王姓女子民國110年間自中國搭機從桃園機場入境，但她攜帶約1.6公斤的加工豬肉產品，違反動物傳染病防治條例，行政院農業委員會動植物防疫檢疫局新竹分局（現已改制為農業部動植物防疫檢疫署桃園分署）裁罰新台幣20萬元。

女子不繳罰款，案件移送士林分署執行，執行官追查她的財產狀況及相關動態，發現她的在台居留證號碼因故更新，導致原本扣押財產未成功。

執行官不放棄，循線查證金融及移民單位，查得新的證號後，隨即勾稽比對她的財產，並迅速向銀行發出查扣存款命令，近日成功執行，順利將本案罰鍰全數徵起。

士林分署呼籲，非洲豬瘟疫情在全球仍有多國受影響，對國內相關產業構成嚴重威脅，適逢農曆年節將近，民眾於入出國境時，應特別注意並遵守動植物檢疫法規，切勿違規攜帶肉製品入境，避免一時不慎遭裁處高額罰鍰，共同維護國內防疫安全。

相關新聞

七期豪宅虐殺太凶殘...檢察官當庭看畫面也哽咽 求處最重無期徒刑

台中地院連續5天審理七期豪宅虐殺案，劉姓主嫌與同夥以「十大酷刑」虐死許姓男子，畫面拍下許被榔頭猛砸哀嚎，大喊好幾聲「救命...

「館長」直播「把賴清德的狗頭斬下來」斬首行動 今恐嚇罪起訴

網紅「館長」陳之漢去年10月直播「把賴清德的狗頭斬下來」斬首行動，新北檢方今偵結依恐嚇公眾、恐嚇危害安全等罪嫌起訴他。

買舊車欠344萬死後房產遭拍賣 律師質疑假債權法官駁回

新竹周男過世後名下不動產遭債權人公司聲請拍賣，遺產管理人質疑對方債權來源有問題，4年的中古車買賣價金卻高達344萬，因此...

病患呼吸管脫落、唇發黑 照護員還硬灌食…三總連帶賠死者家屬224萬

紀姓照服員在三軍總醫院汀州院區照顧李姓病患，未注意呼吸器管線脫落、李嘴唇發黑，還持續灌食，女同事疑惑紀灌食時間過久，紀還...

網通廠明泰私募、公開收購 仲琦前董事買股虧8萬…內線交易起訴

網通大廠明泰科技(3880)2019年斥資約48億私募、公開收購仲琦科技(2419)各取得約30.4%股權，時任董事馬嘉...

為21萬投共 海軍陸戰隊中士拿五星旗宣誓效忠「祖國」

中華民國國軍海軍陸戰隊一名陳姓中士因有資金缺口，竟淪為遭中共情治人員吸收，依指示手持五星旗拍攝宣誓效忠「祖國」的影片，更...

