快訊

網紅鄧佳華偷拍坐牢出獄了！比讚自拍 還曬「入獄時候的我」編號0068

林口超車大安區變「全台租金王」？數據背後真相竟是這原因

館長陳之漢直播「把賴清德的狗頭斬下來」斬首行動 今恐嚇罪起訴

買舊車欠344萬死後房產遭拍賣 律師質疑假債權法官駁回

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

新竹周男過世後名下不動產遭債權人公司聲請拍賣，遺產管理人質疑對方債權來源有問題，4年的中古車買賣價金卻高達344萬，因此向法院聲請先暫停相關程序。新竹地院認為，目前根本還沒進入強制執行階段，裁定駁回。

判決書指出，某公司主張自己是周男的債權人，周男生前曾將位於新竹縣竹北市的土地與建物，設定第三順位抵押權給該公司，作為債務擔保，該公司也已在2025年取得法院准許拍賣抵押物的裁定。

周男過世後，法院指定由陳姓律師擔任遺產管理人。陳姓律師另行提起「債務人異議之訴」，主張該公司所稱的債權本身就有疑點，不該直接進入拍賣程序。

遺產管理人指出，周男當初與該公司簽訂分期付款買賣契約，標的是一輛出廠4年的中古自用小客車，買賣價金卻高達344萬餘元，價格明顯不合理；更關鍵的是，該車輛並未列入周男的遺產清冊，是否真的完成過戶、相關債權是否實際存在，都讓人存疑。

因此，遺產管理人向法院聲請，希望在債務人異議之訴判決確定前，先暫停拍賣不動產，避免房子被賣掉後，還得再打回復原狀或不當得利官司。

不過法官認為，該公司目前只是取得「准許拍賣抵押物」的裁定，這只是取得執行名義的程序，還不等於已經進入強制執行。換句話說，雙方之間目前根本沒有任何強制執行案件在法院進行。

法官指出，既然沒有實際的強制執行程序，就無從聲請「停止執行」，遺產管理人顯然誤會程序性質，聲請欠缺法律依據，因此裁定駁回。

新竹周男過世後，名下不動產遭債權人公司聲請拍賣，遺產管理人質疑對方債權來源有問題，4年的中古車買賣價金卻高達344萬，因此向法院聲請先暫停相關程序。圖／報系資料照
新竹周男過世後，名下不動產遭債權人公司聲請拍賣，遺產管理人質疑對方債權來源有問題，4年的中古車買賣價金卻高達344萬，因此向法院聲請先暫停相關程序。圖／報系資料照

遺產 強制執行 新竹

延伸閱讀

國泰日本不動產 19日開募

東京房價不到台北一半！009817不只用萬元當房東、還有J-REITs穩穩配4%

高雄刑大開發阻詐LINE機器人 成功攔阻2.5億元

四海幫副堂主勾結中古車行 不動產抵押貸款助洗錢1.7億 起訴求刑12年

相關新聞

七期豪宅虐殺太凶殘...檢察官當庭看畫面也哽咽 求處最重無期徒刑

台中地院連續5天審理七期豪宅虐殺案，劉姓主嫌與同夥以「十大酷刑」虐死許姓男子，畫面拍下許被榔頭猛砸哀嚎，大喊好幾聲「救命...

「館長」直播「把賴清德的狗頭斬下來」斬首行動 今恐嚇罪起訴

網紅「館長」陳之漢去年10月直播「把賴清德的狗頭斬下來」斬首行動，新北檢方今偵結依恐嚇公眾、恐嚇危害安全等罪嫌起訴他。

買舊車欠344萬死後房產遭拍賣 律師質疑假債權法官駁回

新竹周男過世後名下不動產遭債權人公司聲請拍賣，遺產管理人質疑對方債權來源有問題，4年的中古車買賣價金卻高達344萬，因此...

病患呼吸管脫落、唇發黑 照護員還硬灌食…三總連帶賠死者家屬224萬

紀姓照服員在三軍總醫院汀州院區照顧李姓病患，未注意呼吸器管線脫落、李嘴唇發黑，還持續灌食，女同事疑惑紀灌食時間過久，紀還...

網通廠明泰私募、公開收購 仲琦前董事買股虧8萬…內線交易起訴

網通大廠明泰科技(3880)2019年斥資約48億私募、公開收購仲琦科技(2419)各取得約30.4%股權，時任董事馬嘉...

為21萬投共 海軍陸戰隊中士拿五星旗宣誓效忠「祖國」

中華民國國軍海軍陸戰隊一名陳姓中士因有資金缺口，竟淪為遭中共情治人員吸收，依指示手持五星旗拍攝宣誓效忠「祖國」的影片，更...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。