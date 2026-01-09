買舊車欠344萬死後房產遭拍賣 律師質疑假債權法官駁回

新竹周男過世後名下不動產遭債權人公司聲請拍賣，遺產管理人質疑對方債權來源有問題，4年的中古車買賣價金卻高達344萬，因此向法院聲請先暫停相關程序。新竹地院認為，目前根本還沒進入強制執行階段，裁定駁回。

判決書指出，某公司主張自己是周男的債權人，周男生前曾將位於新竹縣竹北市的土地與建物，設定第三順位抵押權給該公司，作為債務擔保，該公司也已在2025年取得法院准許拍賣抵押物的裁定。

周男過世後，法院指定由陳姓律師擔任遺產管理人。陳姓律師另行提起「債務人異議之訴」，主張該公司所稱的債權本身就有疑點，不該直接進入拍賣程序。

遺產管理人指出，周男當初與該公司簽訂分期付款買賣契約，標的是一輛出廠4年的中古自用小客車，買賣價金卻高達344萬餘元，價格明顯不合理；更關鍵的是，該車輛並未列入周男的遺產清冊，是否真的完成過戶、相關債權是否實際存在，都讓人存疑。

因此，遺產管理人向法院聲請，希望在債務人異議之訴判決確定前，先暫停拍賣不動產，避免房子被賣掉後，還得再打回復原狀或不當得利官司。

不過法官認為，該公司目前只是取得「准許拍賣抵押物」的裁定，這只是取得執行名義的程序，還不等於已經進入強制執行。換句話說，雙方之間目前根本沒有任何強制執行案件在法院進行。