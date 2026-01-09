快訊

病患呼吸管脫落、唇發黑 照護員還硬灌食…三總連帶賠死者家屬224萬

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

紀姓照服員在三軍總醫院汀州院區照顧李姓病患，未注意呼吸器管線脫落、李嘴唇發黑，還持續灌食，女同事疑惑紀灌食時間過久，紀還回答「奶很稠不好灌」；林姓護理師查房，聽見呼吸器的警告音，連忙將管線接回，但李因組織缺氧進而呼吸衰竭死亡。死者家屬求償，台灣高等法院今判三總、聘僱紀的捷仲公司連帶賠償224萬3916元。

李姓病患的妻子、兩名子女提告主張，捷仲公司依與三總簽訂的照服員暨護佐勞務委外契約，指派紀姓照服員至三總呼吸照顧病房擔任護佐。紀於2022年8月16日凌晨0點56分為李進行鼻胃管餵食時，未注意呼吸器管線已於0點58分脫落，呼吸器發出聲響並顯示紅色警示燈號，且李已因缺氧而發紺，仍持續灌食。

三總林姓護理師1點6分查房發現，進行急救，李仍因組織缺氧，呼吸衰竭死亡。家屬指控三總、捷仲公司未配置具備專業及危險防範能力的人員，明知紀於同年6月已有不適任情事，仍於同年8月指派、配置紀到病房排班，都有過失，應負共同侵權行為責任，賠償喪葬費及慰撫金。

李妻和兩名子女各求償215萬9907元、166萬6667元、166萬6667元，台北地院判三總與捷仲公司連帶給付李妻182萬6573元，兩名子女各133萬3333元。

三總與捷仲公司不服，上訴高院。

高院民事庭認為法人有組織義務，指企業主應完善企業組織並監督經營過程，避免他人遭受損害。紀未注意依委外契約的作業規範，協助注意病人氧氣導管等各種管路通暢，發現異常應立即通報護理人員，應負過失侵害李姓病患致死的侵權行為責任。

紀於同年6月已有看見呼吸器管路脫落，仍不斷關閉警報聲等危及病人安全的舉動，捷仲公司評估不適合在三總任職，捷仲公司依委外契約，應選任符合資格的適任護佐進行專業訓練，並以派駐經理在場監督，隨時汰換不適任者。詎料才隔1個多月，再度指派紀至三總，且未證明對紀有再行教育訓練或考核，明顯違反組織義務，導致李死亡，應負法人侵權行為責任。

高院指三總在組織內使用委外人員，應負的組織義務不因此減免，三總見捷仲公司將紀列入同年8月班表，未要求更換，也未確認紀是否已加強在職教育，卻容認不適任的紀到病房任職，也違反組織義務。

紀姓照服員、捷仲公司、三總的過失行為都是李姓病患死亡的共同原因，應負共同侵權行為之連帶損害賠償責任，依加害行為對損害的原因力、過失輕重，各應分擔40％、30%、30％責任。

因李姓死者年邁、病況嚴重、無意識，高院依死者家屬的資力、痛苦情狀酌定慰撫金，死者家屬與紀已成立和解，捷仲公司、三總在紀已清償、受免除債務的應分擔部分同免責任，因此改判。

紀姓照服員在三軍總醫院汀州院區照顧李姓病患，未注意呼吸器管線脫落、李嘴唇發黑，還持續灌食，李因組織缺氧進而呼吸衰竭死亡。死者家屬求償，台灣高等法院今判三總、聘僱紀的捷仲公司連帶賠償224萬3916元。圖／聯合報系資料照
